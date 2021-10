WWF:n Luontolive-lähetyksessä seurataan tänä syksynä uhanalaisten meritaimenten elämää Lapväärtinjoella Etelä-Pohjanmaalla. Taimenen kutu alkaa loka-marraskuussa vesien viiletessä, joten joessa on pian odotettavissa kuhinaa.

– Uhanalaisen meritaimenen kanta on lähtenyt elpymään Lapväärtinjoen vesistössä kunnostusten ja meritaimenen tiukentuneen suojelun ansiosta, ja pääsemme nyt toivottavasti seuraamaan sen kutua lähietäisyydeltä, WWF:n ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen kertoo tiedotteessa.

Luontoliven kalakameran avulla WWF haluaa paitsi tarjota katsojille jännittävän mahdollisuuden seurata elämää pinnan alla, myös lisätä tietoisuutta meritaimenen tilasta.

Meritaimen on erittäin uhanalainen lohikala ja lähetystä tähdittävät Lapväärtinjokeen nousevat taimenet muodostavatkin Selkämeren ainoan jäljellä olevan alkuperäisen meritaimenen luonnonkannan.

– Muun muassa jokien patoaminen ja liiallinen kalastus ovat karsineet taimenkantoja jo pitkään, Vilhunen kertoo.

Lohta muistuttava hopeanhohtoinen meritaimen viettää suurimman osan vuodesta meressä keräten ravintoa. Syksyisin se palaa sisämaan jokiin ja puroihin kutemaan.

Kamerassa tullaan Vilhusen mukaan näkemään todennäköisesti aluksi koirastaimenia, sillä ne saapuvat lisääntymisalueille ensimmäisenä vallatakseen parhaat kutupaikat itselleen. Naaraat saapuvat vasta koiraiden jälkeen. Emotaimen laskee mätimunansa soraikkoon kaivamaansa kuoppaan ja peittää koiraan hedelmöittämän mädin soran sisään. Mäti kypsyy soraikon sisällä talven aikana ja poikaset kuoriutuvat keväällä.

Kalojen kutuaikaa päästään seuraamaan kameran välityksellä nyt neljättä kertaa. Aiempina vuosina Vihdissä ja Etelä-Karjalassa Hiitolanjoella sijainnut kalakamera on nyt sijoitettu toiselle puolelle Suomea.

Meritaimenten lisäksi lokakuun loppuun kestävässä lähetyksessä tullaan näkemään myös muita joen asukkeja. Aiempien vuosien lähetyksissä on riittänyt yllättäviä käänteitä, ja kamerassa onkin nähty erilaisten kalojen lisäksi muun muassa saukko.

Kalakamera on osa WWF:n laajempaa Luontolive-palvelua, jossa voi katsoa suoria lähetyksiä suomalaisesta luonnosta. Luontolivessä on seurattu tänä vuonna muun muassa saimaannorppia, rupiliskoja, sääksiä ja kyykäärmeitä. Luontolive on kerännyt tänä vuonna yhteensä yli 2 900 000 katselukertaa.

Kalakamera toteutetaan osana Vauhtia vaellukseen -hanketta. Lähes puolen miljoonan euron hanketta rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle. Luontoliven teknisestä toteutuksesta vastaavat Live Eye, Pukki Visuals ja WWF.