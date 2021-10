Koskelan murhan tuomiot pysyvät voimassa – tuomitut eivät valittaneet määräaikaan mennessä

Kolmen nuoren saamat tuomiot murhasta Helsingin Koskelassa jäävät lainvoimaisiksi. Nuoret eivät valittaneet tuomioistaan määräaikaan mennessä, vaikka ilmoittivat tuoreeltaan tyytymättömyytensä oikeuden ratkaisuun. Myöskään syyttäjäpuoli ei valittanut tuomiosta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi nuoret syyskuussa kymmenen vuoden ja yhden kuukauden, yhdeksän vuoden ja kahden kuukauden sekä kahdeksan vuoden ja kahden kuukauden pituisiin vankeusrangaistuksiin. Käräjäoikeuden mukaan he syyllistyivät 16-vuotiaan kaverinsa murhaan nuorina henkilöinä.

16-vuotias poika kuoli joulukuussa 2020 pitkään jatkuneen väkivallan jälkeen. Pahoinpitelijät jättivät hänet makaamaan tajuttomana.

Käräjäoikeus katsoi, ettei tuomituilla ollut tarkoitusta tappaa uhria, mutta heidän täytyi pitää varsin todennäköisenä, että uhri kuolee heidän menettelynsä seurauksena.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Vastaajilla on ollut yhteisymmärrys tekoon, ja he ovat osallistuneet siihen tavalla, jota käräjäoikeus on pitänyt yhdessä tehtynä. Tekotapaa on pidetty erityisen raakana ja julmana. Tekijöitä on ollut kolme, väkivaltaa on kohdistettu (uhriin) yli kolme tuntia ja teossa on käytetty tekovälineitä, käräjäoikeus totesi.

Käräjäoikeuden mukaan teon vaikuttimet jäivät tarkemmin selvittämättä.

Tuomitut ovat edelleen alaikäisiä

Ankarimman tuomion saanut poika on sittemmin täyttänyt 17 vuotta. Käräjäoikeuden mukaan hän teki veriteon uhrille eniten väkivaltaa.

Hieman yli yhdeksän vuoden tuomion saanut, käräjäoikeuden mukaan vähemmän väkivaltaan osallistunut poika on edelleen 16-vuotias.

Lievimmän rangaistuksen käräjäoikeus langetti toiselle, sittemmin 17 vuotta täyttäneelle pojalle, joka oikeuden mukaan kohdisti uhriin merkittävästi vähemmän väkivaltaa kuin kaksi muuta tuomittua ja joka ei ollut tapahtumapaikalla koko aikaa.

Käräjäoikeus määräsi lisäksi tuomitut maksamaan yhteisvastuullisesti kummallekin uhrin vanhemmalle kärsimyskorvausta 12 000 euroa. Murhan lisäksi heidät tuomittiin erinäisistä muista, viime syksyn ja alkutalven aikana samaan uhriin kohdistuneista rikoksista, muun muassa pahoinpitelyistä.

Syyttäjäpuoli oli vaatinut tuomituille 12 vuoden, 11 vuoden sekä yhdeksän ja puolen vuoden vankeusrangaistuksia.

STT ei julkaise tuomittujen nimiä heidän alaikäisyytensä takia. Journalistin ohjeet, joihin STT on sitoutunut, edellyttävät erityistä pidättyväisyyttä alaikäisen tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa.

Lue myös:

Koskelan murhasta tuomiot kolmelle – pisin rangaistus yli 10 vuotta vankeutta