Sukeltaja hukkui sunnuntaina Tampereella järjestetyssä sukellustapahtumassa, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan onnettomuutta tutkitaan kuolemansyyntutkintana.

Asiasta kertoi aiemmin muun muassa Aamulehti.

Laukontorin rannassa järjestettiin puoliltapäivin Ratinan suvannon siivoustapahtuma. Tampereen seudun sukellusseurojen yhteistyössä järjestämässä tapahtumassa sukeltajat siivosivat vapaaehtoisvoimin suvannon pohjaa tavarasta ja roskasta.

Aamulehden mukaan tapahtuma keskeytettiin onnettomuuden jälkeen kello yhden aikaan. Elvytystehtävä tuli lehden mukaan pelastuslaitokselle hieman ennen yhtä.

Paikalla olleille on tarjottu kriisiapua ja sukeltajat ovat pitäneet tapahtuneesta myös jälkipuinnin, Aamulehti kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Aloittelijoita ei mukana

Tapahtuman kerrotaan olleen kaikille avoin, ja halukkaat sukeltajat ovat voineet osallistua siivoukseen mukaan sukellusseurojen kautta. Turvallisuuden ja järjestelyiden vuoksi tapahtumaan pyydettiin etukäteisilmoittautumista.

Tampereen urheilusukeltajien puheenjohtaja Jouko Laitinen kertoo STT:lle, että järjestäjät eivät kuitenkaan ole ottaneet aloittelijoita mukaan.

Turvallisuudesta on huolehdittu Sukeltajaliiton laatimilla turvasäännöillä.

– Katsotaan, että meidän laitteet ovat kunnossa ja ne on kahdennettu, eli meillä on kaksi annostelijaa, joista saa kahdesta lähteestä ilmaa. Ja on aina turvaorganisaatio myös paikan päällä, Laitinen kertoo.

Laitinen sanoo, että tällaiset sukellusonnettomuudet ovat harvinaisia.

– Tuossakaan ei ole erityisen vaikeat olosuhteet syvyyden puolesta, jonkin verran siinä on virtaa, Laitinen lisää.

Siivoustapahtuma järjestettiin nyt kolmatta kertaa, ja sen pääyhteistyökumppani on Tampereen kaupunki.