Vihreiden puheenjohtajasijaiseksi on valittu kansanedustaja Iiris Suomela. Asiasta päätti vihreiden puoluehallitus. Puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo odottaa lasta ja jää myöhemmin syksyllä äitiysvapaalle. Vihreät päättää ministerisijaisuusjärjestelyistä tuonnempana tässä kuussa.

– Iiris Suomela sai puoluekokoukselta vahvan mandaatin. Se mandaatti on viedä vihreät aluevaaleihin ja ennen kaikkea vahvaan tulokseen, Ohisalo sanoo. Hän sanoo

Tamperelainen Suomela esittelee itsensä sosiaalisessa mediassa feministinä ja Suomen nuorimpana kansanedustajana. Suomela on syntynyt vuonna 1994. Hän toimii kaupunginvaltuutettuna ja hänet valittiin eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiiristä.

Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja on opiskellut yhteiskuntatieteitä. Poliittiseksi esikuvakseen Suomela kertoi viime eduskuntavaalien alla Ylen vaalikoneessa kirjailija Minna Canthin.

– Ihailen hänen tinkimätöntä työtään tasa-arvon ja heikompiosaisten puolesta niin kulttuurin kuin työelämän ja yhteiskunnan saralla.

Samaisessa vaalikoneessa Suomelan vastaukset ovat eniten samankaltaisia feministisen puolueen, vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaiden kanssa. Listan häntäpäästä löytyvät yllätyksettömästi perussuomalaiset, kansanliike Suomen puolesta, Suomen kansa ensin ja kansalaispuolue.

Suomela kertoo olevansa mukana politiikassa, sillä ei ole valmis jättämään lapselleen huonompaa maailmaa kuin mihin itse syntyi. Suomelalla on vajaan vuoden ikäinen vauva, joka on päässyt valokuviin äitinsä Instagram-tilillä.

– Vanhempana toivon, että minun lapseni pääsee kasvamaan omaksi itsekseen rauhassa. Toivon, että hän oppii myös tukemaan ja rohkaisemaan muita. Toivon, että hänen neuvolansa, päiväkotinsa ja koulunsa ottavat yhdenvertaisuuden puolustamisen vakavasti. Sen eteen työskentelen myös itse päivittäin, Suomela kirjoittaa Facebookissa.

Hän kertoi viimekesäisen Pride-viikon aikaan, että ei ole hetero.

– Tämän toteaminen ääneen ei merkitse suurta mullistusta minulle. Elän edelleen onnellisesti parisuhteessa, jota ei kyseenalaisteta tai pyritä rajoittamaan muiden toimesta. Se on suuri etuoikeus.

Liikaa sosiaalista mediaa?

Suomela vaatii kotisivuillaan, että ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen on pysäytettävä, jotta kenenkään ei tarvitse kärsiä menneiden sukupolvien virheistä.

Suomela on profiloitunut ympäristöasioiden ohella erityisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.

STT keskusteli kahden vihreiden tilannetta tuntevan poliittisen vaikuttajan kanssa varapuheenjohtajavalintojen alla, siis ennen syyskuista puoluekokousta. Tuossa kokouksessa vihreät valitsi varapuheenjohtajat ja Suomelan yhdeksi heistä.

Vihreä vaikuttaja luonnehtii Suomelaa lahjakkaaksi poliitikoksi, mutta pohtii tämän profiilia sosiaalisessa mediassa, jossa Suomela kertoo näkemyksistään aktiivisesti ja välillä terävästi.

Taannoin Suomela esimerkiksi tviittasi panneensa merkille, että samat puolueet vastustavat lisäpanostuksia kehitysyhteistyöhön, pakolaiskiintiön nostamista, turvapaikkaa tarvitsevien auttamista ja ylipäätään pienituloisten aseman parantamista.

– Jos halua auttaa ei ole, sitä vain ei ole, hän summasi.

Vihreä vaikuttaja toppuuttelisi.

– Ongelmana on, että sosiaalinen media tekee ihmisistä vääränlaisia. Siinä suhteessa sanoisin, että Suomela on innostunut some-maailmasta liikaa. Mutta voin olla tässä väärässä, ja sellaiset ihmiset, jotka tuntevat Suomelaa paremmin, ovat pitäneet häntä hyvin pätevänä.

Suomelan kannattajat ovat tuoneet sosiaalisessa mediassa esille hänen osaamisensa ja kykynsä perehtyä asioihin sekä kylmähermoisuutensa ja arvoistaan tinkimättömyyden. Suomelasta on sanottu, että hänen kanssaan on mutkatonta tehdä yhteistyötä.

Uusi kansanedustaja kohahdutti

Tuoreena kansanedustajana syyskaudella 2019 Suomela sai aikaan kulmien kohoamisia, kun hän eduskunnan täysistunnossa aloitti puheenvuoronsa sanoilla: "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssaedustajat."

Asiaan puuttui tuolloin toinen varapuhemies Juho Eerola (ps.), joka totesi, että edustajakollegoita tulee puhutella asiallisesti ja puhemiestä puhemieheksi.

– Muussa tapauksessa debatti saattaa loppua lyhyemmin kuin ehkä toivottekaan.

Eduskunnassa puhemies on puhemies sukupuolesta riippumatta.

Sovitteleva tyyli voisi johtaa tulokseen

Vihreiden eduskuntaryhmä on naisvaltainen, sillä 20 kansanedustajasta 17 on naisia. Vihreiden tilannetta hyvin tunteva vaikuttaja aprikoi, miten Suomelan johdolla puolue voisi laajentaa kannatuspohjaansa, sillä myös puolueen äänestäjistä merkittävä osa on naisia.

– Suomelan ongelmana on, että hän saattaa lisätä vihreiden menetyksiä miesäänestäjissä.

Toinen vihreiden toimintaa tunteva pohtii, millainen imago Suomelan johdolla puolueella voisi olla. Hän pelkää, että puolue palaa "vihaisuuden" aikaan eli samantapaiseen retoriikkaan kuin Ville Niinistön puheenjohtajakaudella, jolloin toimintaa tuntevan mukaan "räksytettiin kaikkea mikä liikkuu". Politiikan tekemisen tapa voi jälleen mennä siihen, että toisia osoitellaan sormella, mikä on omiaan lisäämään kahtiajakautumista.

– Jos haluamme saada aikaan muutosta, meidän ei pidä hieroa muiden naamaan sitä, kuinka tyhmiä tai vastuuttomia he ovat.

Siksi hän miettisi tapaa, jolla asioita tuodaan esille.

– Iiris Suomela kuuluu siihen aggressiivisempaan porukkaan, jota pidän identiteettipoliitikkoina. On vaikea antaa tukea feministiselle ajattelulle, joka on mielestäni arvojen puolesta todella tärkeää. Mutta jos se tehdään syyllistäen ja vielä niin, että ihmiset eivät edes ymmärrä, mistä heidät syyllistetään, aiheuttaa se vain lisää ongelmia.

Jos vihreät haluaa olla yleispuolue, pitää puhua enemmän taloudesta, työllisyydestä ja esittää rohkeasti uudistuksia, vaikka ne eivät olisikaan helppoja, toimintaa tunteva ehdottaa.