Maskisuositus muuttuu tilannekohtaiseksi – THL:n mukaan kouluissa maskinkäyttösuositusta ei ole

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on uudistanut maskisuositustaan. THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronatilannekatsauksessa kerrottiin päivittyneestä suosituksesta.

Maskin käyttö muuttuu nyt kunkin ihmisen oman harkinnan varaiseksi. THL on luokitellut erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat kolmeen ryhmään, merkittävän, kohtalaisen ja matalan riskin tilaisuuksiin. Tarkoitus on, että korkean riskin tilaisuuksissa maskia käytetään. Apuna riskin arviointiin voi käyttää THL:n sivuilta löytyvää riskipontentiaalin arviointitaulukkoa.

– Suosituksen ydinviesti on, että suositellaan maskin käyttöä sisätiloissa, missä on paljon ihmisiä lähillä toisiaan, mutta harkinta on jokaisen ihmisen tehtävä, tiivisti tilaisuudessa THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Muutos entiseen on se, että toimenpidetasot poistuvat, ja maskin käyttökin muuttuu tilannekohtaiseksi.

Esimerkiksi julkisessa liikenteessä maskin käyttöä suositellaan yhä. Kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta ja Varsinais-Suomessa päättyy jo nyt syyskuun lopussa, julkisen liikenteen matkustajamäärien odotetaan kasvavan.

Helven mukaan maskinkäyttösuositusta kouluissa ei enää ole. Maskin käyttöikäraja on 16-vuotiaista ylöspäin.

– Koulujen osalta tartuntariskit ovat hyvin pieniä, Helve sanoo.

STM:n johtajan Pasi Pohjolan mukaan maskisuositusta tarkastellaan uudestaan, kun 80 prosentin rokotuskattavuus on saavutettu. Kahden rokotteen osalta rokotuskattavuus nousi juuri yli 70 prosentin.

Helve muistuttaa, että kunkin ihmisen omat torjuntatoimet on syytä muistaa jatkossakin.

– Käsien pesemisen ja sairaana kotona pysymisen, jota puolentoista vuoden aikana olemme kaikki oppineet toteuttamaan, ei tule poistumaan. Tartuntoja tulee olemaan väistämättä myös jatkossa, erilaisista koronavirustapauksista ja -ketjuista ei täysin päästä pois. Toivon, että se käytäntö, että ei mennä sairaana töihin, jatkuu tästä eteenpäin, Helve sanoo.

Hybridistrategian pohjalta annetun toimintasuunnitelman mukaan koronavirukseen liittyvät rajoitustoimet ovat jatkossa alueelliseen tilannearvioon liittyviä. Aluehallintovirastojen rajoituksia yleisötilaisuuksien osalta on jo pitkälti purettu.

– Ilmaantuvuuden merkitys ei enää ole samanlainen kuin ennen rokotekattavuuden myötä. Katsotaan enemmän, missä tartunnat esiintyvät ja esiintyykö sitä riskiryhmissä tai väessä, jotka eivät ole rokotusten suojassa. Sen pohjalta tehdään arvioita alueellisesti, Pohjola sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tilaisuudessa media esitti kysymyksiä myös yhä jatkuviin ravintolarajoituksiin liittyen.

– Omana kysymyksenään ovat ravintolasuositukset. Valtioneuvosto tahollaan tarkastelee, millaisella aikataululla näihin puututaan, Pohjola kommentoi.

Ylilääkäri Otto Helve muistutti tähän, että kyse on myös sairaanhoidon kuormituksesta, joka jatkuu edelleen.

– Moni on ajatellut, että rajoitusten purkua olisi ollut hyvä tehdä jo aiemmin. Mutta on hyvä muistaa, että meillä on yhä sairaalahoidon kuormitusta. Mikäli tauti leviää väestössä laajalti ja iso osa väestöstä on vielä suojaamatta, myös erikoissairaanhoidon kuormitus on asia, joka tulee huomioida. Näin ollen äkillinen [rajoitusten] purkaminen ei luonnollisesti ole mahdollista.

Tehohoidon tarve näyttää pysyvän melko suurena jatkossakin. Se on noussut kesästä kohti syksyä. Tällä hetkellä esimerkiksi HUS:n tehohoidon kaikista potilaista on neljännes koronapotilaita.

THL:n mukaan koko maassa erikoissairaanhoidossa oli viime viikon lopulla yhteensä 81 potilasta, joista 56 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 25 teho-osastoilla. Erikoissairaanhoidossa ikäjakauma on laaja aina 20-vuotiaista ylöspäin. Pääosa sairaalahoitoa tarvitsevista on rokottamattomia.

Tautiin liittyviä kuolemia oli 29. syyskuuta mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 072.

Pohjola toteaa, että kun rokotetilanne edistyy hitaasti, jos nykyiset tapausmäärät pysyvät ennallaan tai lähtevät kasvuun, sairaalahoidon kuormitustaso pysyy tai kasvaa.

– Mikäli virusta liikkuu rokottamattoman väen joukossa läpi talven, sairaalahoidon tarvetta tulee olemaan.

– Jos tilanne pysyy pitkän aikaa korkealla, sillä voi olla negatiivista vaikutusta myös muiden hoitojen toteutumiseen.