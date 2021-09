Suomi ottaa vastaan ensi vuonna ainakin 1 050 kiintiöpakolaista – mukana myös afganistanilaisia

Suomi vastaanottaa vuoden 2022 aikana ainakin 1 050 kiintiöpakolaista. Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä linjasi keskiviikkona, mistä eri pakolaisryhmistä määrä koostuu.

Suomi on ottamassa vastaan osana ensi vuoden pakolaiskiintiötään yhteensä 500 syyrialaista pakolaista Libanonista ja Turkista sekä 200 kongolaista pakolaista Sambiasta. Lisäksi Suomi vastaanottaa 70 pakolaista, jotka on evakuoitu Libyasta Ruandaan sekä 130 pakolaista ilman kansalaisuus- ja aluerajausta mukaan lukien hätätapaukset. Lisäksi vastaanotetaan ainakin 150 afganistanilaista pakolaista Iranista.

Jo aiemmin syyskuussa hallitus linjasi budjettiriihessään, että ensi vuoden pakolaiskiintiötä varaudutaan vielä nostamaan Afganistanin kriisin takia korkeintaan 2 000 paikkaan. Iranista voitaisiin siis ottaa vielä enintään 950 afgaania aiemmin päätetyn lisäksi. Pakolaiskiintiön mahdollista korottamista Afganistanin tilanteeseen vastaamiseksi tarkastellaan talousarvioesityksen täydennyksen tai lisätalousarvioesitysten yhteydessä.

– On tärkeää, että kannamme vastuuta hädässä olevista ihmisistä. Tilanne Afganistanissa on eskaloitunut nopeasti. Tämän takia on tärkeää, että hallitus pitää pakolaiskiintiön nostamista mahdollisena, toteaa tiedotteessa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Pakolaiskiintiötä on valmisteltu YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n Suomelle antaman ehdotuksen pohjalta. Lähtökohtana on ollut, että Suomi jatkaa pääsääntöisesti samojen pakolaisryhmien vastaanottamista kuin viime vuosina.

– Kiintiöpakolaisjärjestelmä on yksi tehokkaimmista tavoista auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Suomi painottaakin pakolaiskiintiössä juuri näiden ryhmien, kuten perheiden sekä vaikeassa asemassa olevien naisten ja lasten valintaa. Vuonna 2022 kiintiöön sisällytetään myös 30–40 yksin tulevaa alaikäistä, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo.

Lopullisesti Eduskunta päättää pakolaiskiintiöstä joulukuussa talousarvion vahvistamisen yhteydessä.