Poliisi epäilee Göteborgin räjähdyksen aiheuttajan olleen rakennuksen ulkopuolella

Ruotsin poliisi epäilee, että Göteborgin aamuöisen räjähdyksen aiheuttaja oli asetettu talon ulkopuolelle, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Myös Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg sanoi tiedotustilaisuudessa olevan selvää, ettei rikoksen mahdollisuutta voi sulkea pois.

Samassa tiedotustilaisuudessa pääministeri Stefan Löfven sanoi, että Göteborgin räjähdys koskettaa raskaasti talon asukkaita, mutta että se koskettaa myös Göteborgia ja koko Ruotsia.

Göteborgin keskustassa kerrostalossa tapahtui tiistaina aamulla räjähdys, jota seurasi tulipalo. Paikallisesta sairaalasta kerrotaan, että sairaalaan tuotiin yhteensä 16 ihmistä, joista ainakin neljä oli loukkaantunut vakavasti. Aiemmin uutistoimisto TT kertoi vakavasti loukkaantuneita olevan kuusi, mutta sittemmin luku on palautunut jälleen jo tätä ennen kerrottuun neljään.

Myös tiedot sairaalaan vietyjen määrästä vaihtelivat aamun aikana. Aiemmin pelastuslaitos ilmoitti, että sairaalaan on toimitettu yli 20 ihmistä. Muutamia ihmisiä vietiin sairaalaan ambulanssilla ja loput bussilla.

Räjähdyksen syy ja tarkka sijainti eivät vielä ole tiedossa. Poliisi kertoi, että mikään ei viittaa siihen, että taustalla olisivat niin sanotut luonnolliset syyt. Pelastuslaitoksen mukaan syynä ei ole ainakaan kaasuvuoto.

Poliisi huomauttaa, että vielä on liian aikaista arvioida, liittyykö räjähdys esimerkiksi jengitappeluihin tai kohdistuiko se johonkuhun rakennuksessa asuvaan. Keneenkään asukkaaseen ei ole tiedetty kohdistuvan uhkaan.

Tutkintaa ei ole päästy aloittamaan

Loukkaantuneiden joukossa on ainakin yksi lapsi. Sairaalasta sanotaan, että jotkut ovat loukkaantuneet vain hyvin lievästi, mutta heidät joka tapauksessa tarkastetaan.

Räjähdys ja sen jälkeinen tulipalo tapahtuivat Annedalin alueella paikallista aikaa aamuviideltä. Kolme rappukäytävää, asuntoja ja autotalli täyttyivät savusta. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle paloja oli useissa asunnoissa.

Talossa olleita on evakuoitu muun muassa lähistöllä sijaitsevaan kirkkoon. Evakuoituja on pelastuslaitoksen mukaan noin sata, mutta tarkkaa määrää ei ole osattu antaa.

Sekä poliisi että pelastuspalvelu ovat läsnä. Noin kello yhdeltä iltapäivällä paikallista aikaa palokunta ilmoitti, että palo on saatu hallintaan. Seuraavaksi edessä on talon rakenteille aiheutuneiden vahinkojen tutkiminen.

Sammutustöitä hidasti se, että aluksi ei ollut selvää, missä kaikkialla rakennuksessa palaa.

Poliisista on sanottu TT:lle, että tekninen tutkinta aloitetaan heti kun pelastustyöt on saatu päätökseen ja rakennukseen meneminen on turvallista. Poliisi ryhtyy selvittämään, onko räjähdyksen taustalla mahdollisesti rikos.

Apuna tikasautoja ja yhteen solmittuja lakanoita

Poliisi on aamun aikana kerännyt silminnäkijöiden kertomuksia tapahtuneesta. Eräs talon asukas sanoo TT:lle nähneensä, että useat ihmiset pelastautuivat talosta ulkokautta laskeutumalla yhteen solmittuja lakanoita pitkin.

Palokunta on poiminut asukkaita parvekkeilta tikasautoilla.

– Heräsin paukahdukseen, ja sitten tuli haju. Kävelin ympäri asuntoa katsoen, oliko mitään syttynyt tuleen. Sitten tytär heräsi ja kuulimme huutoa pihalta, yksi asukas kertoo TT:lle.

Hän sanoo ottaneensa kolmevuotiaan lapsensa syliin ja kuusivuotiasta lastaan kädestä.

– Vedin syvään henkeä ja kävelin läpi pimeän ja savun täyttämän rappukäytävän.

Myös muut talon asukkaat ovat kertoneet dramaattisesta herätyksestään. Lakanoiden avulla asunnosta paennut nainen sanoo TT:lle nähneensä joidenkin ihmisten hypänneen ulos rakennuksesta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Axel Josefson on kertonut TT:lle, että kaupunki tekee osuutensa uhrien auttamiseksi. Hän on huomauttanut, että työtä on paljon, koska tapahtunut vaikuttaa niin suureen joukkoon ihmisiä.

Kaupunki on jo tarjonnut evakuoiduille vaatteita, huopia, kahvia ja kriisiapua. Sosiaalipalveluiden edustajan mukaan osa ihmisistä on lähtenyt kotoaan pelkässä kylpytakissa.

Talon luokse tuli räjähdyksen myös omaisia, jotka etsivät läheisiään.

Pelastustyöt ovat haitanneet liikennettä tapahtumapaikan läheisyydessä. Pelastuslaitos myös neuvoi ihmisiä pitämään ovet ja ikkunat kiinni savun hajun vuoksi.