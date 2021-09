Maanantaina julkistetussa valtion talousarvioesityksessä poliisille on myönnetty 807,9 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna käyttö on arviolta 838 miljoonaa. Sitä seuraavien vuosien rahoituskehys on edelleen laskeva.

– Välitön arvioni nyt julkistetusta budjettipäätöksestä on se, että ensi vuonna poliisin henkilöstömäärä laskee 200-250 henkilötyövuodella ja olemme pakotettuja käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo tiedotteessa.

Poliisiylijohtajan mukaan myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja mitä todennäköisimmin vähennetään.

– Aloituspaikkojen vähentämisen vaikutukset näkyvät vasta kolmen vuoden päästä, joten ensi vuonna poliiseja jäänee työttömäksi, Kolehmainen toteaa.

Kolehmaisen mukaan poliisin suurin kustannuserä eli henkilöstömäärä on sopeutettava pysyvän määrärahan määrittämälle tasolle, jotta poliisiksi koulutettavien määrä voidaan suunnitella pitkäjänteisesti.

– Poliisin strategian mukaisesti pyrimme priorisoimaan erityisesti kiireelliset hälytyspalvelut, rikosten ja häiriöiden estämisen ennalta sekä vakavimpien rikosten torjunnan. Valvonnasta, liikennevalvonta mukaan lukien, joutunemme tinkimään, Kolehmainen kertoo.

Poliisin sopeuttamissuunnittelun lähtökohtana ovat hallitusohjelman painotukset ja talousarvion kohdennukset sekä poliisin strategia ja arvot, kuten palveluperiaate, oikeudenmukaisuus ja henkilöstön hyvinvointi.

Poliisien määrää on pystytty nostamaan kuluvana vuonna hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tämä oli mahdollista viime vuodelta siirtyneen 33 miljoonan euron määrärahan ja kuluvan vuoden 6,7 miljoonan euron lisätalousarvion ansiosta.

Kolehmainen vakuuttaa tiedotteessa, että poliittiset päätökset toteutetaan tinkimättä, ja ensi vuodelle kohdennettu lisärahoitus muun muassa harva-alueiden näkyvyyteen ja ihmiskaupan torjuntaan toteutetaan täysimääräisesti.

Nopeita säästöjä poliisi yrittää hakea muun muassa ajoneuvo-, varuste- ja polttoainehankinnoista. Pitkän tähtäimen toimenpiteenä käynnistetään muun muassa esiselvitys yhden viraston mallista. Tällainen menettely on esimerkiksi naapurimaissa Ruotsissa ja Virossa.

Poliisi lisäksi arvioi nykyisen toimipisteverkoston ja toimitilat sekä poliisilla olevat muut kuin lakisääteiset tehtävät. Niinkutsuttujen rauhallisten päihtyneiden kuljetus ja majoittaminen kuuluvat kuntien vastuulle ja poliisi voisi laskuttaa niihin liittyvistä virka-aputehtävistä. Tulojen osalta poliisi selvittää myös lupavalvonnan maksullisuutta.