MaRa valittaa oikeuskanslerille Satakunnan kiristyvistä ravintolarajoituksista

Valtioneuvosto kiristää Satakunnan ravintolarajoituksia huomisesta keskiyöstä alkaen. Maakunnan kasvaneet koronaluvut ovat seurausta erityisesti Harjavallan akkutehtaalla esiin tulleesta tartuntaryppäästä.

Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustava työmarkkinajärjestö MaRa aikoo kannella asiasta oikeuskanslerille. Järjestön mielestä päätös ei ole perusteltu, sillä jatkotartuntoja ei ole ollut ravintoloissa.

– Päätös pahentaa entisestään satakuntalaisten ravintolayritysten ja työntekijöiden muutenkin erittäin heikkoa taloudellista tilannetta. Päätös ei ole perustus- eikä tartuntatautilain mukainen. Sairaan- ja tehohoidon kapasiteetti ei ole ylikuormittunut Satakunnassa. Valtioneuvosto tekee päätöksiä pelkästään tartuntojen määrän perusteella. Uudella hybridistrategialla ei tunnu olevan mitään merkitystä, järjestön tiedotteessa sanotaan.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maanantaina julkaiseman tiedotteen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on todettu 90 tartuntaa ja altistuneita on ollut 230 henkilöä.

– Valtioneuvoston päätös osoittaa kouriintuntuvasti sen, miten epäoikeudenmukaista korona-ajan päätöksenteko on. Koko koronaepidemian ajan virus on levinnyt ulkomaalaisten työntekijöiden mukanaan tuomana rakennus-, telakka- ja muilla työmailla ja edelleen muualle yhteiskuntaan. Siitä on ollut seurauksena ravintola- ja tapahtumatoimialan rajoitusten kiristäminen. Valtioneuvosto ei noudata perustus- eikä tartuntatautilain rajoituksille asettamaa välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimusta. Se ei noudata myöskään hyväksymänsä uuden hybridistrategian henkeä rajoitusten poistamisesta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on sisäistänyt epidemian tämänhetkisen vaiheen ja uuden strategian hengen paremmin, sillä virasto ei esitä tiukennuksia kokoontumisiin eikä yleisötilaisuuksiin Satakunnassa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Lappi toivoo, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tai pääministeri Sanna Marin tulisivat julkisuuteen ja perustelisivat satakuntalaisille yrityksille ja niiden työntekijöille, miksi päätös oli välttämätön ja oikeasuhtainen nykyisessä koronatilanteessa,

– Valtioneuvosto voi tehdä tartuntatautilakiin sisältyvän laajan harkintavallan antavan valtuutussäännöksen perusteella päätöksiä, joilla on erittäin kielteiset vaikutukset yrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä talouteen. Ainoa keino käytännössä reagoida päätöksiin on tehdä kantelu oikeuskanslerille, jonka pitäisi valtioneuvoston istunnossa huolehtia siitä, ettei valtioneuvosto tee perustuslain tai muun lain vastaisia päätöksiä. Kantelulla oikeuskanslerille haluamme saada oikeuskanslerilta kirjalliset perustelut sille, miksi päätös on hänen mielestään lain mukainen, Lappi toteaa.