THL ja STM kertoivat koronatilanteesta: epidemia leviää erityisesti rokottamattomien alle 50-vuotiaiden keskuudessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat tänään tiedotustilaisuudessa koronarokotustilanteesta sekä koronaepidemian tilanteesta Suomessa ja kansainvälisesti.

Uusien koronavirustapausten määrät Suomessa ovat hiljakseen vähentyneet jo neljättä viikkoa. Viikolla 36 uusia koronavirustapauksia todettiin yhteensä 3 119, mikä oli noin 750 tapausta vähemmän kuin edeltävällä viikolla, jolloin tapauksia todettiin 3 887. Epidemia leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20-49-vuotiaiden ryhmässä.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia tartuntoja ilmaantui 126 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on 19 prosenttia vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 155 sataatuhatta asukasta kohden.

Viime viikolla tehtiin koronavirustestejä noin 30 prosenttia vähemmän kuin toissa viikolla. Viikolla 36 testimäärä oli noin 122 000, kun sitä edellisellä viikolla määrä oli noin 172 000. Todettujen tapausten väheneminen voi johtua siis vähentyneestä testimäärästä.

Positiivisten testien osuus oli viime viikolla noin 2,6 prosenttia. Todetuista tartunnoista viisi prosenttia oli peräisin ulkomailta ja näistä tartunnoista yksi prosentti johti jatkotartuntoihin. STM ja THL korostavat, että on tärkeää, että koronavirustesteihin hakeudutaan edelleen sosiaali- ja terveysministeriön testaus- ja jäljitysstrategian mukaisesti.

Viime viikolla karanteeniin asetettiin 9 364 henkilöä. Tämä on melkein 2 500 vähemmän kuin sitä edellisellä viikolla.

Yli 12-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 83 prosenttia, kun täyden rokoteannoksen 65 prosenttia.

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana (30.8.–12.9.) tartuntoja on ilmaantunut suhteellisesti eniten rokottamattomien, 20–49-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa, noin 345-375 tapausta 100 000 henkilöä kohden 14 vuorokaudessa. Sen sijaan täyden rokotussarjan saaneilla tartuntoja on kaikissa ikäryhmissä ilmaantunut hyvin vähän, ja ensimmäisen annoksen saaneillakin ilmaantuvuus oli alle puolet rokottamattomien ilmaantuvuudesta.

Erikoissairaanhoidon kuormitus kokonaisuudessaan on pysynyt viimeisten viikkojen aikana vakaana. Teho-osastoilla potilasmäärä on kuitenkin viime viikon aikana kasvanut. Suuret tapausmäärät johtivat elo-syyskuussa sairaalahoidon tarpeen kasvuun, mutta tarve suhteessa tapausmäärään on ollut selvästi pienempi kuin syksyn 2020 tai kevään 2021 epidemiahuippujen aikana.

Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia. Kesästä 2021 alkaen aiempaa suurempi osa tehohoitoa tarvinneista koronaviruspotilaista on ollut vailla merkittäviä pitkäaikaissairauksia, mutta pääosin rokottamattomia tai vain ensimmäisen rokotusannoksen saaneita.

Sairaanhoitopiirien ilmoituksen mukaan koronapotilaita oli eilen 95, joista perusterveydenhuollon osastoilla 16, erikoissairaanhoidon osastoilla 50, ja teho-osastoilla 29 potilasta. Tautiin liittyviä kuolemia oli 15.9. mennessä ilmoitettu yhteensä 1 051.