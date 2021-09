Verohallinnon keväällä aloittamassa taksiyrittäjien tehovalvonnassa on tähän mennessä löydetty 1,2 miljoonan euron edestä tuloja, joita ei ole ilmoitettu asianmukaisesti kirjanpidossa.

Valvontaa on elokuun loppuun mennessä tehty riskiperusteisesti 182 taksiyrittäjälle. 45 prosentissa valvontatapauksista taksiyrittäjälle on tullut lisää veroja maksettavaksi.

Taksiluvan saanti helpottui vuonna 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan. Uudistuksen seurauksena alalle tuli paljon uusia yrittäjiä. Myös verovalvonta muuttui aiempaa haasteellisemmaksi.

Tehovalvonnan alkuvaiheen tulosten perusteella vilpillistä toimintaa löytyy sekä pitkään alalla toimineista että uusista yrittäjistä, Verohallinto tiedottaa.

– Merkittävin havainto on, että myyntiä on jäänyt kirjaamatta kirjanpitoon tai muutoin ilmoittamatta meille. Myyntiä on esimerkiksi kirjattu puutteellisesti, eikä taksiautojen taksamittareiden myyntiraportteja ole säilytetty tai liitetty kirjanpitoaineistoon, ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä Verohallinnosta tiivistää tuloksia tiedotteessa.

Valvonnan perusteella taksiyrittäjät ovat myös vähentäneet kirjanpidossa esimerkiksi yksityisautoilun kuluja ja muita omia menoja, jotka eivät ole vähennyskelpoisia.

Valvonnassa on havaittu myös, että palkkoja on maksettu pimeästi ja työnantajan velvollisuuksia on jätetty hoitamatta.

Tehovalvonta paljasti myös, että kansainvälisten sovellusten kautta taksitoimintaa harjoittavat eivät ole tietoisia siitä, että heidän vastuullaan on ilmoittaa taksitoiminnasta saadut tulot Verohallinnolle.

– Moni luulee virheellisesti, että kansainvälinen alustaa pyörittävä yritys ilmoittaisi kaikkien taksiyrittäjien tulot oikean maan verohallinnolle. Näin ei ole. Taksiyrittäjä on vastuussa siitä, että kaikki tulot tulevat ilmoitetuksi meille, Lahdenperä sanoo.

Suomessa taksitoimintaa harjoitetaan esimerkiksi Uber- ja Yango-sovellusten kautta.

Myös pöytälaatikossa olevat taksiluvat käydään läpi. Tavoitteena on löytää pimeät tulot.

Verohallinto aikoo käydä läpi vielä noin 600 taksiyrittäjän toimintaa, jotka ovat ilmoittaneet tuloja aiemmin taksitoiminnasta.

– Tarkoituksena on näiden lisäksi käydä läpi myös sellaisia taksiluvan omistajia, joilla ei ole verotietojen perusteella ollut taksitoimintaa. Selvitämme, ovatko he tehneet ajoja pimeästi, Lahdenperä kertoo.

Taksialan tehovalvonta jatkuu vielä ainakin ensi kevääseen asti.

Taksiliitto on hyvillään valvontatoimista, joita liitto on aiemmin toivonut.

– On erittäin hyvä, että Verohallinto pystyy kohdentamaan valvontatoimensa riskiperusteisesti. Haaviin jää silloin helpommin niitä, jotka eivät velvoitteitaan hoida. Se näkyy myös tähänastisen valvonnan tuloksissa, Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo tiedotteessa.

Koskinen muistuttaa, että riskianalyysiin poimittujen määrä osoittaa toisaalta sen, että valtaosa taksialan toimijoista on edelleen rehellisiä, yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitavia yrittäjiä.

– Toimialalla on noin 12 000 luvanhaltijaa. Riskianalyysissä esiin nousi alle 800 yrittäjää ja heistä noin 80:lle on tähän mennessä suoritetussa valvonnassa määrätty lisäveroja, Koskinen perustelee.

Juttua on muokattu 15.9.2021 kello 8:35: Lisätty Taksiliiton Timo Koskisen kommentit.