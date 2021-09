Täyssähköautot vapautetaan autoverosta, rikkaille maastapoistumisvero, tupakointi kallistuu ja päästöt pienenevät 14–15 megatonnin verran – näistä hallitus sopi budjettineuvotteluissa

Vast: Maassa on toimiva hallitus

Tarkoittaako Mankala, että maassa on kurjuuden maksimointi hallitus. Miten huomioidaan tämä, arvoisat viisaat; kaivosveron tuotto vaivaiset 25 milj€. Kuinka monta kaivosinvestointia kiertää Suomen jolloin verokertymä uuden kaivosveron vauhdittamana on oikeasti negatiivinen. No, exit vero on täysi vitsi. Ne joilla on massia osaavat sen kyllä kantaa maasta pois takataskussa ja tämäkin osaltaan kurjistaa Suomea.