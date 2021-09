Eduskunnan puhemies: Täysistunnon ei tulisi olla poliitikkojen tuomioistuin

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen haluaa selvittää asiantuntijoiden kanssa, onko eduskunnan täysistuntosali oikea paikka käsitellä kansanedustajien ja ministerien oikeudellista vastuuta. Vehviläinen kutsuu lähiviikkoina valtiosääntöasiantuntijoita, oikeusministerin sekä eduskuntaryhmien edustajat arvioimaan täysistunnon roolia ja perustuslain mahdollista muutostarvetta.

– Ajattelen, että eduskunnan täysistunnolle ei tulisi kuulua kansanedustajiin liittyvät juridiset kysymykset. On riski, että juridiikka ja politiikka sekoittuvat. Oikeusoppineista muun muassa entinen valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki, entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka ja nykyinen oikeuskansleri Tuomas Pöysti ovat julkisesti pohtineet eduskunnan täysistunnon roolia yksittäisiä henkilöitä koskevissa, puhtaasti oikeudellisissa kysymyksissä, Vehviläinen totesi eduskunnan syyskauden avausinfossa.

Vehviläinen on toiminut puhemiehenä reilun vuoden, jonka aikana eduskunta on kahdesti käsitellyt kansanedustajan tai ministerin oikeudellista asemaa. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuukysymystä käsiteltiin viime joulukuussa, ja kesällä 2020 eduskunta äänesti edustaja Juha Mäenpään (ps) syytesuojasta.

Vehviläinen sanoo pohtineensa ja puhuneensa asiasta useasti aiemminkin, mutta nyt hän haluaa, että asiaa arvioidaan laajemmin.

Puhemies Vehviläinen ja eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola pitivät tänään tiistaina eduskunnassa ja virtuaaliyhteyksin tiedotustilaisuuden, jossa he kertoivat eduskunnan työstä alkavalla syysistuntokaudella. Syksystä on tulossa kiireinen, sillä jokavuotisen valtion talousarvioesityksen käsittelyn lisäksi eduskuntaan on tulossa muun muassa kahdeksan valtioneuvoston selontekoa ja ennakkotietojen mukaan lähemmäs 180 hallituksen esitystä.

VTV:n pääjohtajan virka hakuun syksyn aikana

Eduskunta päättää syksyn aikana myös Valtiontalouden tarkastusviraston uudesta pääjohtajasta.

– Aluksi puhemiesneuvosto hyväksyy hakuilmoituksen, jolla virka pannaan auki. Hakuajan päätyttyä asia siirtyy tarkastusvaliokunnalle, joka haastattelee hakijat ja tekee täysistunnolle esityksen valinnasta. Tavoitteena on, että uusi pääjohtaja voisi aloittaa viransijaisena jo ennen vuodenvaihdetta, Vehviläinen mainitsi.

Eduskunnan koronarajoitukset jatkuvat nykyisellään syyskuun ajan, mutta tavoitteena on avata myös eduskunnan toimintoja asteittain kohti normaaliaikoja. Puhemies Vehviläisen mukaan ensin on tarkoitus poistaa täysistuntosalin suurinta sallittua henkilömäärää koskeva rajoitus, jonka mukaan istuntosalin permannolla saa nyt olla enimmillään 74 kansanedustajaa.

– Tavoitteena on, että 4. lokakuuta alkavalla viikolla rajoituksia voidaan jo ryhtyä purkamaan, puhemies linjasi.

Korona-ajasta on eduskuntatyöhön jäämässä kuitenkin sellainen pysyvä jälki, että valiokunnat voisivat jatkossakin kuulla asiantuntijoita etäyhteyksin. Käytännön muuttaminen pysyvästi vaatii eduskunnan työjärjestykseen muutoksen, jota virkakunta on valmistellut kevään ja kesän aikana. Muutosehdotuksen antamisesta päättää puhemiesneuvosto. Puhemiesneuvostoon kuuluvat eduskunnan puhemies, kaksi varapuhemiestä ja kaikkien valiokuntien puheenjohtajat.