Whitesnake saapuu ensi vuonna jäähyväiskiertueellaan Suomeen

David Coverdalen luotsaama rocklegenda Whitesnake esiintyy Helsingin Jäähallissa 6. kesäkuuta 2022 osana yhtyeen Farewell World Tour -maailmankiertuetta. Whitesnaken mukana Helsinkiin tulee myös ruotsalainen Europe.

Moninkertaista platinaa myynyt Whitesnake on luvannut soittaa jäähyväiskonserteissaan biisejä koko uransa ajalta – mukaan lukien yhtyeen suurimmat hitit.

David Coverdalen Englannissa vuonna 1978 perustama Whitesnake on julkaissut urallaan kaiken kaikkiaan 13 studioalbumia, kuten Trouble, Lovehunter, Ready and Willing, Come an’ Get It ja Whitesnake. Parhaiten yhtye muistetaan kappaleistaan Here I Go Again ja Is This Love ja Still of the Night.

– Olen erittäin kiitollinen siitä, että olen saanut kiertää maailmaa liki 50 vuoden ajan. Olen päässyt nauttimaan unohtumattomista hetkistä miljoonien keikoillemme tulleiden ja meidän tukenamme olleiden ihmisten kanssa. Tämä on ollut uskomaton seikkailu, ja rakastan jakaa näitä kokemuksia yhdessä sekä yleisön että muusikoideni kanssa. Rakastan työtäni ja tulen aina rakastamaan. Suuri kiitos näistä hauskoista ja ikimuistoisista vuosikymmenistä, sanoo yhtyeen solisti David Coverdale tiedotteessa.