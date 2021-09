IS: Sdp kierrättää ministereitään – Rinne nousemassa hallitukseen

Sdp aikoo toteuttaa ministerikierrätyksen hallituksessa ensi viikon budjettiriihen jälkeen, Ilta-Sanomat uutisoi.

Lehden tietojen mukaan varapuhemies Antti Rinne nousisi uudeksi työministeriksi Tuula Haataisen tilalle. Timo Harakan tilalle uudeksi liikenneministeriksi on tulossa kansanedustaja, liikennevaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen voi joutua kierrätykseen.

Lehden mukaan ministerikierrätyksestä on puhuttu Sdp:ssä pitkään. Asia on ollut tiedossa pääministeri Sanna Marinin lähipiirissä, mutta nyt tieto on levinnyt laajemmalle puolueeseen.