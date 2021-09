Pankkitunnuksia ja henkilötietoja kalasteltu Omakannan nimissä

Rikolliset ovat urkkineet pankkitunnuksia huijausmainoksilla ja tekstiviesteillä Omakannan nimissä, tiedottaa Kela.

Verkossa on levitetty mainoksia, joissa olevien linkkien väitetään johtavan Omakantaan. Mainosta klikkaamalla päätyy rikollisten ylläpitämälle verkkosivustolle. Kyseessä on tietojenkalastelu, jonka tarkoituksena on varastaa henkilö- ja kirjautumistietoja, kuten pankkitunnustietoja.

Kela muistuttaa, että Omakanta-palveluun kirjaudutaan turvallisesti osoitteessa kanta.fi. Osoiterivillä näkyy lukon kuva. Kirjaudu Omakantaan -painike ohjaa Suomi.fi-palveluun, joka on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Myös Suomi.fi-tunnistautumisen osoiterivillä on lukon kuva, joka ilmentää suojattua sivua.

Tietoturvasyistä arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta, ei pidä koskaan lähettää sähköpostitse. Kanta-palvelut tai Kela ei koskaan kysy niitä sähköpostilla tai tekstiviestillä.