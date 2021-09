THL: Kolmas koronarokoteannos aluksi rajatuille ryhmille – muun väestön osalta tarvetta arvioidaan syksyn aikana

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) esittää, että kolmansia koronarokoteannoksia annettaisiin Suomessa ensimmäisenä ihmisille, joiden elimistön immuunivaste on sairauden tai sen hoidon vuoksi alentunut.

– Kaksi rokoteannosta ei aina riitä tuottamaan näille ihmisille tarpeeksi hyvää suojaa vakavalta koronataudilta. Kolmas annos siis täydentää heillä perusrokotussarjan antaman suojan riittävälle tasolle, ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo THL:n tiedotteessa.

THL:n ehdotuksen mukaan kolmas annos voitaisiin antaa 12 vuotta täyttäneille immuunipuolustukseltaan heikentyneille, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta. THL aikoo lähiaikoina määritellä tarkemmin ne sairaudet ja tilat, joiden vuoksi henkilön immuunipuolustus on heikentynyt.

Rokotusjärjestyksestä päättävät sosiaali- ja terveysministeriö ja valtioneuvosto THL:n suosituksen pohjalta.

THL ehdottaa lisäksi, että kolmas koronarokoteannos annettaisiin koronarokotusten kärkipäässä olleille ihmisille, jotka saivat rokotteen 3–4 viikon annosväillä. Ryhmään kuuluu koronapotilaiden parissa työskentelevää terveydenhuoltohenkilöstöä sekä muun muassa hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja heitä hoitavia työntekijöitä.

– Ehdotamme perusrokotussarjan tehostamista tälle ryhmälle, sillä heillä kaksi annosta on annettu lyhyemmällä aikavälillä kuin muille, toisesta rokoteannoksesta on jo kulunut kauan, ja rokotuksen teho hiipuu vähitellen. Ensilinjan terveydenhuoltohenkilökunta on tärkeää suojata sekä heidän oman terveytensä varmistamiseksi että sairaaloiden kantokyvyn turvaamiseksi, ja hoivakotien iäkkäillä asukkailla vaikean koronavirustaudin riski on erityisen suuri, Nohynek perustelee.

THL ja Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) arvioivat syksyn aikana, tarvitaanko kolmatta annosta tehosteena myös muille väestöryhmille.

– Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että ainakin ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat tulevat ajan kuluessa tarvitsemaan tehosteannoksen. Odotamme syksyn aikana saatavia uusia tutkimustuloksia sekä Suomesta että niistä maista, jotka ovat antaneet kaksi koronarokoteannosta 12 viikon annosvälillä. Tarkastelemme tilannetta näiden tutkimustulosten valossa uudelleen, Nohynek kertoo.