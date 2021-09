Perjantaina 3. syyskuuta jaetaan vuoden suurin veronpalautuspotti. Verohallinto maksaa veronpalautuksina suomalaisille 1,1 miljardia euroa. Palautuksia jaetaan syyskuussa yhteensä 1,1 miljoonalle veronmaksajalle.

– Syyskuussa palautuksia maksetaan pääasiassa palkansaajille, jotka eivät ole huomioineet vähennyksiä verokortilla, vaan täydentäneet ne vasta veroilmoitusvaiheessa. Kun vähennyksiä ei ole huomioitu verokortilla, on maksettavien palautusten määrä suurempi,toteaa tiedotteessa ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta.

Veronpalautukset maksetaan asiakkaille päivän kuluessa. Heti aamulla palautukset eivät välttämättä näy tilillä.

– Palautuksia kannattaa odottaa rauhassa. Tilanne kannattaa tarkastaa uudelleen iltapäivällä, jos rahat eivät vielä aamulla ole tulleet tilille, kertoo Villman.

Jos veronpalautuksia ei iltaan mennessä ole tullut, on mahdollista, että palautusten maksupäivä on siirtynyt eteenpäin tai että Verohallinnolla ei ole asiakkaan tilinumeroa.

Jäännösverojen eli mätkyjen maksupäivä on tänään keskiviikkona 1. syyskuuta yhteensä 300 000 asiakkaalla.

Henkilöasiakkaiden verotus valmistuu nyt kolmatta vuotta joustavasti, eli eri henkilöillä eri aikaan. Siksi mahdollisten veronpalautusten tai jäännösverojen eli mätkyjen määräpäiviä on tänäkin vuonna useita. Ensimmäiset ovat saaneet veronpalautukset heinäkuussa, ja viimeisimmätkin joulukuussa.

Heinäkuussa palautuksia maksettiin pääasiassa henkilö- eli esimerkiksi toiminimiyrittäjille. Elokuun palautusten saajien joukossa taas oli paljon henkilöitä, jotka eivät muuttaneet esitäytettyä veroilmoitustaan.

Verohallinnon mukaan syys–joulukuun aikana palautuksia maksetaan pääasiassa asiakkaille, jotka ovat ilmoittaneet muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen.

– Se, kuuluuko esimerkiksi syyskuussa vai marraskuussa palautuksia saavien joukkoon, riippuu siitä, kauanko verotusta on ollut tarve tutkia ja missä järjestyksessä asiat on otettu käsiteltäväksi, Villman sanoo.

Syyskuun jälkeen veronpalautukset on maksettu jo 95 prosentille palautuksia saavista asiakkaista. Kaikkien lopullinen verotuspäätös valmistuu viimeistään lokakuussa. Mätkyjen tai veronpalautusten maksu on tällöin joulukuussa. Jos mätkyjä on 170 euroa tai enemmän, maksupäiviä on kaksi, joulu- ja tammikuussa.