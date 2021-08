Suomesta lähetetään viikonloppuna Haitiin kenttäsairaala

Suomen Punaisen Ristin lähettämä kenttäsairaala tukee kansainvälistä avustusoperaatiota Haitissa. Tarve terveydenhuollon palveluille on maassa suuri maanjäristyksen aiheuttamien tuhojen takia.

Nyt viikonloppuna Haitiin lähtee eri alojen asiantuntijoista koostuva tiimi tarkentamaan kenttäsairaalan laajuutta ja tehtäviä. Suomen Punaiselta Ristiltä tiimiin kuuluvat lääketieteen asiantuntija, teknikko ja tiiminvetäjä.

– Haitissa terveydenhuollon palvelut ovat ylikuormittuneet ja pääsy niihin on vaikeaa. Sairaaloita ja terveyskeskuksia on tuhoutunut ja vaurioitunut, ja potilaita joudutaan hoitamaan ulkona. Terveydenhoitoa tarvitsevat paitsi maanjäristyksessä loukkaantuneet myös esimerkiksi ihmiset, joilla on pitkäaikaisia sairauksia, katastrofin keskellä sairastuvat sekä raskaana olevat ja synnyttävät naiset, toteaa tiedotteessa Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaala tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Kenttäsairaalassa on valmiudet hoitaa muun muassa kirurgisia, sisätautien, lastentautien, tartuntatautien, gynekologian ja äitiyshuollon potilaita.

Lisäksi sairaalan tukipalveluihin sisältyvät laboratorio- ja röntgenpalvelut, fysioterapia sekä psykososiaalisen tuen palveluita. Kanadan Punainen Risti tukee kenttäsairaalaa myös lähettämällä avustustyöntekijöitä ja -tarvikkeita sekä taloudellisesti. Lisäksi Saksan Punainen Risti tukee operaatiota taloudellisesti.

Uusi kenttäsairaala muodostaa osan kansainvälistä avustusoperaatiota, jonka tavoitteena on auttaa 25 000 haavoittuvassa asemassa olevaa haitilaista. Terveydenhuollon palveluiden lisäksi Haitin Punainen Risti tarjoaa kansainvälisen Punaisen Ristin tuella suojaa, kotitaloustarvikkeita, toimeentulotukea sekä vesihuoltoa ja hygieniaa. Lisäksi pyritään vähentämään tulevia katastrofiriskejä.

Kenttäsairaalan lähettäminen on mahdollista katastrofirahaston ja ulkoministeriön tuella.