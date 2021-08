Syyskuussa käynnistyvässä EU-hankkeessa tehovalvotaan bambua sisältäviä muovituotteita. Ruokavirasto ja Tulli etsivät myynnissä olevia tai myyntiin tulevia hyväksymättömiä tuotteita.

Bambujauhoa on käytetty muun muassa take away -mukien, lasten astiastojen ja ruokailuvälineiden valmistuksessa.

Bambukuitua sisältävät muoviastiat eivät täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia eikä niiden pitkäaikaisen käytön turvallisuudesta ole tietoa. Astioista on havaittu esimerkiksi terveydelle haitallisten kemikaalien siirtymistä elintarvikkeisiin. Siksi niiden maahantuonti ja myynti on EU:ssa kiellettyä.

Ruokavirasto ylläpitää listaa takaisinvedettävistä tuotteista. Listalta löytyy muun muassa Stockmannin takaisinveto bambukuitua sisältävästä astiasetistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ruokavirasto pyytää tiedotteessaan kuluttajia lopettamaan ostamiensa, hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien tuotteiden käytön ja hävittämään tuotteet. Epäselvissä tilanteissa kuluttajat voivat olla yhteydessä ostopaikkaan.

Kasvikuituja sisältäviä tuotteita on tuotu maahan virheellisillä tullikoodeilla. Niitä on myös markkinoitu harhaanjohtavasti ympäristöystävällisinä, biohajoavina ja luonnollisena vaihtoehtona muovituotteille.

– Ne ovat kuitenkin muovituotteita eivätkä siten hajoa luonnossa, Ruokavirasto painottaa.

Syyskuussa alkavaa tehovalvontaa kohdistetaan erityisesti verkkokauppoihin ja maahantuojiin. Tavoitteena on poistaa turvallisuusmääräysten vastaiset tuotteet markkinoilta.

Lähes kaikki EU-maat ovat mukana hankkeessa. Suomessa kunnalliset elintarvikevalvontayksiköt tehovalvovat takaisinvetoa.

Maahantuonti- ja myyntikielto ei koske ainoastaan bambukasvista valmistettuja elintarvikekontaktimateriaaleja, eikä bambukasvista valmistettuja muovilla pinnoitettuja tuotteita.