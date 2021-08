Ympäristöministeriö ja Pirkanmaan Ely-keskus tiedottavat, että öljylämmityksestä luopumisen avustusta on hakenut vuodessa jo 15 475 öljylämmitteisen pientalon omistajaa. Myönteisen päätöksen on saanut 7 680 hakijaa ja kielteisen päätöksen 525. Avustuspäätöksiin on nyt sidottu yhteensä 28 miljoonaa euroa. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä yli puoli vuotta. Käsittelyn odotetaan nopeutuvan, kun hakemusjonoa päästään purkamaan tänään torstaina jaettavaksi vapautuneiden määrärahojen turvin. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa. Avustus täyttää jatkossa EU:n elpymisvälineen kriteerit, ja siihen voidaan hakea lisärahaa EU:lta vuoden 2022 talousarviolla.

Asetuksen myötä jaettavaksi vapautuvat nyt myös vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa avustukseen osoitetut 9,4 miljoonaa euroa. Hakemusten käsittelyyn on palkattu myös lisävoimia elokuusta alkaen.

Toukokuussa julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa linjataan, että öljylämmityksestä luopumista tuetaan EU:n elvytysvaroista yhteensä 70 miljoonan euron lisärahalla. Siitä 65 miljoonaa euroa ohjataan pientalojen omistajille ja 5 miljoonaa euroa kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille. Tämä mahdollistaa noin 15 000 rakennuksen siirtymisen pois öljylämmityksestä. Tämä tuottaa noin 100 000 hiilidioksiditonnin vuotuiset päästövähennykset. Komission odotetaan hyväksyvän Suomen kestävän kasvun ohjelman kuluvan syksyn aikana.

Vaihtaminen fossiilisesta öljystä kestävämpään lämmitykseen on konkreettinen tapa toteuttaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035. Hallitusohjelman mukaan fossiilisesta öljylämmityksestä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä ja julkisissa rakennuksissa jo vuoteen 2024 mennessä. Öljylämmityksestä luopuminen auttaa Suomea myös merkittävästi saavuttamaan vuodelle 2030 asetetut EU:n ilmastotavoitteet. Rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäästöistä.