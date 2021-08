Hätäkeskuslaitoksella nollatoleranssi työntekijöiden kokemalle seksuaaliselle häirinnälle ja -väkivallalle

Instagramissa toimiva anonyymi @emergencyservicestoo-tili avattiin 21. elokuuta. Tilillä kerrotaan nimettömästi turvallisuustoimijoiden, kuten pelastusalan, ensihoidon, sopimuspalokuntien ja hätäkeskustyöntekijöiden kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja -väkivallasta. Tilin kautta turvallisuustoimijoiden kokema seksuaalinen häirintä tuli julkisuuteen.

Hätäkeskuslaitokselta kerrotaan, että kaikki tapaukset eivät välttämättä tule työnantajan tietoon, eikä niihin näin ollen voida puuttua. Hätäkeskuslaitoksessa kannustetaan henkilöstöä ottamaan häirintään ja epäasialliseen käytökseen liittyvät asiat viipymättä esille. Tilanne voi johtaa myös ilmoitukseen työsuojelutarkastajalle tai rikosilmoitukseen poliisille.

Työntekijöiden työkykyä alentavat tekijät pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hätäkeskuslaitoksessa tapausten esille ottamisen esteitä pyritään aktivisesti vähentämään.

– Osa tätä työkyvyn alenemisen ehkäisyä on, että olemme määritelleet toimintamallit ja ohjeistukset puuttumiseksi epäasialliseen käytökseen ja häirintään. Perusperiaate on, että kaikenlaiseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen on nollatoleranssi, sanoo Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöpäällikkö Antti Koskela.

Hätäkeskuslaitoksessa suhtaudutaan kaikkiin asiaa koskeviin ilmoituksiin vakavasti ja käsitellään ne nopeasti ja luottamuksellisesti.

– Vuosien saatossa esimiehet ovat puuttuneet esille tulleisiin tapauksiin, mutta varmasti on myös tapauksia ja kokemuksia, jotka eivät ole tulleet syystä tai toisesta esimiesten tai muiden asianosaisten tietoon. Kaikilla työyhteisömme jäsenillä on oikeus ja velvollisuus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämisessä. Kaikilta vaaditaan rohkeutta ilmoittaa tapauksista, missä on koettu häirintää ja epäasiallista kohtelua, kertoo Koskela tiedotteessa.

