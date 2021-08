Uusien koronavirustapausten kasvu taittunut – etätyösuositus voimassa Varsinais-Suomessa ainakin syyskuun loppuun

Suomessa on todettu tänään 650 uutta koronavirustartuntaa. Tautitapausten määrä on kääntynyt laskuun. Viime viikolla todettiin uusia tapauksia yhteensä 4 334, mikä on noin 800 vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

Kasvun taittumisesta huolimatta tartuntoja todetaan edelleen paljon ja tauti leviää erityisesti rokottamattomien nuorten ja aikuisten keskuudessa.

Tartuntojen ilmaantuvuus väheni kuluneen viikon aikana lähes kaikissa ikäryhmissä edellisviikkoon verrattuna. Poikkeuksena ovat alle 10-vuotiaat, joiden piirissä tartuntoja ilmaantui 14 prosenttia edellisviikkoa enemmän.

Koko maan ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon aikana on 172 sataatuhatta asukasta kohden. Sitä edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja ilmaantui 175 sataatuhatta asukasta kohden.

Koronatestejä tehtiin viime viikolla valtakunnallisesti yli 155 000 kappaletta. Positiivisten näytteiden osuus oli 2,8 prosenttia, mikä on lähes yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin aiempina viikkoina. Todetuista tartunnoista 6 prosenttia oli peräisin ulkomailta.

Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia. Joillain alueilla on raportoitu perusterveydenhuollon kuormittumisesta, mihin on vaikuttanut tartunnanjäljityksen ja rokotuksen aikaansaama henkilöstöpula sekä epidemian myötä kertynyt hoitovelka. Erikoissairaanhoidon kuormitus on ollut viime viikkoina vakaa.

Suomessa koronapotilaita oli eilen keskiviikkona sairaalahoidossa yhteensä 99 henkilöä. Heistä 21 oli perusterveydenhuollon osastoilla, erikoissairaanhoidon osastoilla 56 ja teho-osastoilla 21 potilasta. Koko epidemian aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yhteensä 1018 ihmistä.

Koko maassa noin 71 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja tehosteannoksen 47 prosenttia.

12–15-vuotiaiden ikäryhmässä noin 44 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Kaikissa yli 40-vuotiaiden ikäryhmissä ensimmäisen annoksen on saanut yli 80 prosenttia. Kattavuus on alhaisempi 16–39-vuotiaiden ikäryhmissä, 69-75 prosenttia.

Etätyösuositusta jatketaan kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla syyskuun loppuun asti. Syyskuun puolivälissä suosituksen voimassaolon tarpeellisuutta arvioidaan uudelleen. Varsinais-Suomi on edelleen epidemian leviämisvaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa koronatilanteesta tänään tilannekatsauksessaan.