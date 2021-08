Heinäkuussa 2021 Suomen Mielenterveys ry:n Kriisipuhelimeen tuli taas ennätysmäärä puheluja. Esimerkiksi akuutista itsetuhoisuudesta Kriisipuhelimeen soittavat nyt eniten nuoret aikuiset. Akuutista itsetuhoisuudesta puhuvat nyt 18–40-vuotiaat nuoret aikuiset, sekä naiset että miehet. Viime vuoden kesällä itsetuhoisuudesta soittivat eniten 18–29-vuotiaat naiset ja miehistä 51–63-vuotiaat.

Itsetuhoisten läheisten yhteydenottoja on ollut saman verran kuin viime vuonna. Aihe on kuitenkin puhuttanut Kriisipuhelimen päivystäjiä, koska moni itsemurhan kautta kuollut läheinen on ollut nuori.

– Kriisipuhelimessa läheiset ovat kertoneet jääneensä palveluissa ilman neuvoja ja tukea tilanteessa, jossa sitä olisi tarvinnut. Akuutistikaan itsetuhoinen ei pääse osastolle, ei ole tilaa. Moni on kertonut, että soittopyyntöihin ei ole vastattu tai luvattu yhteydenotto on jäänyt tekemättä, toteaa tiedotteessa kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaikkiaan itsetuhoiset keskustelut ovat hieman vähentyneet.

Yhteensä 2021 Kriisipuhelimeen on tullut lähes 70 000 soittoyritystä, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Heinäkuussa rikottiin taas ennätys, kun Kriisipuhelimeen tuli 28 800 soittoa. Se tarkoittaa keskimäärin yli 900 soittoyritystä vuorokaudessa.

– Vastattujen puheluiden määrä on pystytty pitämään kesäaikaan keskimääräisellä kuukausitasolla, koska lahjoitusvaroin lomien ajaksi on pystytty palkkaamaan kesätyöntekijöitä eri puolille Suomea, kertoo Winter.

Yksinäisyyden takia soittavien määrä on noussut maltillisesti. Yksinäisyyttä on kaikissa ikäryhmissä, ja se kytkeytyy usein koronaan.

Kaikkien yleisin Kriisipuhelimessa käydyn kriisikeskustelun syy on ollut koronapandemian ajan paha olo. Toiseksi eniten ihmiset soittavat ihmissuhdeongelmien, erityisesti parisuhteisiin liittyvien tilanteiden, takia. Myös työhön, opiskeluun ja asumiseen liittyvät arjessa selviytymisen vaikeudet kuormittavat soittajia entistä enemmän.