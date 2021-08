Yle: Joka kolmannella johtajalla pörssiyhtiöissä rikostuomio

Oulun yliopiston laajan tutkimuksen mukaan joka kolmannella johtajalla pörssiyhtiöissä on henkilökohtainen rikostuomio, Yle uutisoi.

Yritysjohtajien taustoja tutkinut professori Juha-Pekka Kallunki yllättyi rikosten määrästä.

– Olemme käyneet läpi suomalaisia ja ruotsalaisia aineistoja. Niiden mukaan pörssiyhtiöissä joka kolmannella johtajalla oli henkilökohtainen rikostuomio. Oli valtava yllätys, että tällaista löytyi, Kallunki kertoo Ylelle.

Kallunki on laskentatoimen professori Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusryhmänsä selvitti yritysjohtajien taustoja yli kymmenen vuoden ajan.

Tutkimuksessa selvisi, että pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien lisäksi myös yhtiöiden hallituksen jäsenillä ja muilla vastuuhenkilöillä on rikostuomioita ja maksuhäiriömerkintöjä.

Kallungin mukaan rikokset ovat toistuvista rattijuopumuksia, onnettomuuspaikalta pakenemisia, väkivaltarikoksista ja jopa vankeustuomioista.

Kallungin mielestä yritysten kannattaisi selvittää johtajiensa taustoja, sillä ne vaikuttavat menestymiseen. Yritys pärjää huonommin, jos johtajilla on rikostaustaa.

– Näiden yritysten kannattavuus on heikompi, ne tekevät huonompia yrityskauppoja, konkurssiriski on suurempi, sisäpiirikaupankäynti on aggressiivisempaa ja se voi lähestyä jopa laittoman rajaa, Kallunki sanoo Ylelle.