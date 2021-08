Porin terveysviranomaiset saivat sunnuntai-iltana tiedon FC Jazzin vuonna 2009 syntyneiden joukkueessa todetusta altistumisesta, johon liittyen on altistunut 11 Porin FC Jazzin pelaajaa ja kaksi huoltajaa.

Myös Rauman terveysviranomaiset kertoivat sunnuntaina saaneensa tiedon Pallo-Iirojen vuonna 2009 syntyneiden poikien ikäkausijoukkueen altistumisesta. Joukkueessa on altistunut 16 Rauman Pallo-Iirojen pelaajaa ja neljä huoltajaa.

Altistumisia on tapahtunut Tammelassa Eerikkilän Urheiluopistolla järjestetyssä Huuhkajapolku-tapahtumassa, joka järjestettiin 18.–20.elokuuta.

Myös Vantaan joukkueessa on todettu useita koronatartuntoja. Tapahtuma on ollut monipäiväinen ja siihen on liittynyt toistuvia kontakteja, ruokailutilanteita ja pelitapahtumia.

Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kertoo tiedotteessa, että kaikkiin altistuneisiin ollaan yhteydessä tartunnanjäljityksestä. Heidät asetetaan karanteeniin 10 päiväksi viimeisestä altistumispäivästä alkaen. Lisäksi kaikki altistuneet ohjataan koronatestiin torstaina 26.elokuuta eli kuudentena päivänä viimeisestä altistumisesta. Tämä ei koske henkilöitä, jotka ovat saaneet kaksi rokotetta ja toisesta rokotuksesta on yli viikko. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2.elokuuta annetun ohjeen mukaan karanteenin voi purkaa, jos aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Negatiivisen testituloksen perusteella kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenin lopettamisesta.