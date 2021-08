Ulkoministeri Haavisto: Suomi saanut lähes puolet Afganistanista evakuoitavista turvaan

Helsinki

Suomi on saanut evakuoitua Afganistanista yhteensä noin 110 ihmistä, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Haavisto kertoi asiasta ulkoministeriön, Puolustusvoimien ja maahanmuuttoviraston (Migri) yhteisessä tiedotustilaisuudessa sunnuntaina alkuillasta.

Haaviston mukaan tänään on evakuoitu yli 50 ihmisen ryhmä, ja tätä ennen evakuoituja oli noin 60. Yhteensä evakuoitavia on noin 240, joten evakuoiduista on saatu turvaan lähes puolet, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan ulkoministeriön virkamiesjoukon toimintakyky Kabulissa moninkertaistui eilen sen saatua avuksi Puolustusvoimien suojausjoukon.