Mahtuvuus

"Eikö kansankirkkoon mahdu yhtä provokatiivisen radikaalia keskustelijaa?"



Lähtökohtana on luonnollisesti perinteiseen tapaan se, että mielestämme on hyvä, että uskoon ja siihen liittyvät keskeiset asiat ovat jatkuvasti kansamme keskuudessa laajan keskustelualueen ytimessä, ja noudattamamme opin mukaan pidämme myönteisenä sitä kansamme keskuudessa edelleen olevaa aitoa keskusteluhalukkuutta tärkeistä opillisista kysymyksistä: meidän kaikkien kuitenkin on hyvä muistaa myös maltti, sekä se, mitä apostoli Bulvan Korinttolainen aikoinaan sanoi kirjeessään alikersantti Lahtiselle: "Toki, mutta muistakaatte seuraava, mikä kanaanilaisten keskuudessa jo on havaittu: "Kyllä herra tietää mitä laulua se laulaa, kun pussista kysymys on."



Käsiämme väännellen, hikeä vaivihkaa otsaltamme pyyhkien, Raamatusta sekä tilintarkastajiltamme ja taloudellisilta konsulteiltamme hädissämme vastausta hakien olemme päätyneet oheiseen vastaukseen:



EI MAHDU!

