Suomalaissotilaiden lähettäminen Kabuliin sai lopullisen hyväksynnän

Helsinki

Suomen päätös lähettää sotilaita Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin turvaamaan paikan päältä tehtäviä evakuointeja vahvistui perjantaina, kun presidentti Sauli Niinistö hyväksyi asiaa koskevaa esityksen.

Joukko oli heti päätöksen jälkeen perjantaina alkuillasta lähtövalmiudessa. Joukon täsmällisestä matka-aikataulusta tai -reitistä ei ollut kerrottu julkisuuteen.

Joukko koostuu kymmenistä sotilaista, joista osa on aiemmin palvellut Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa. He kuuluvat kaikki Puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan.

Suomi pyrkii evakuoimaan maasta yhteensä 240 ihmistä. Evakuointitoimia on aiemmin lähetetty edesauttamaan kaksi ulkoministeriön virkamiestä.

Ulkoministeriön tiedossa oli keskiviikkona lähes 70 Suomen kansalaista tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa, jotka ovat pyytäneet evakuointiapua Afganistanista.

Lisäksi Suomi on luvannut turvaa 170 ihmiselle, jotka ovat olleet Suomen Kabulin-suurlähetystön, EU-edustuston tai sotilasliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

USA lopettamassa turvaamisen elokuussa

Aiemmin perjantaina joukkojen lähettämistä käsitteli myös kesän istuntotaukonsa päivän ajaksi keskeyttänyt eduskunta.

Täysistunnossa eduskunta antoi vahvan hyväksynnän joukon lähettämiselle. Myös ulkoasianvaliokunta laati asiasta mietintönsä, joka näytti yksimielisesti operaatiolle vihreää valoa. Eduskunta käsitteli asiaa valtioneuvoston antaman selonteon pohjalta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi eduskunnassa, että Afganistanista oli saatu turvaan siihen mennessä kaikkiaan 49 Suomen kansalaista, pysyvän oleskeluluvan haltijaa tai afgaanitaustaista Suomen lähetystössä työskennellyttä ihmistä. Hänen mukaansa työtä tehdään kaiken aikaa.

Haavisto toi esille myös sen, ettei ole varmaa, kuinka kauan Yhdysvallat jatkaa Kabulin lentokentän turvaamisoperaatiota. Yhdysvaltain viimeisen ilmoituksen mukaan aikaa olisi vain elokuun loppuun. Haavisto kertoi kuitenkin olevan mahdollista, että kentän turvaaminen päättyy jo aiemmin.

– Kyse saattaa olla vain joistakin päivistä, kun Yhdysvallat saa oman evakuointioperaationsa päätökseen, Haavisto sanoi.

Kuten itse selontekotekstistäkin ilmenee, Suomen evakuointioperaatiolla on kiire.

– Suomen evakuointioperaatio tulisi pyrkiä suorittamaan loppuun mahdollisimman pikaisesti, Haavisto totesi.

Merkkejä on Haaviston mukaan siitä, että Talebanin otteet ovat kiristymässä. Lisäksi on nähtävissä, että naisten ja tyttöjen sekä erilaisten vähemmistöjen, kansalaisaktivistien ja journalistien asema on heikkenemässä merkittävästi.

Laki käytössä ensi kertaa

Suomalaisjoukon operaation arvioidaan kestävän enintään noin kuukauden. Puolustusvoimien joukon käytöstä arvioidaan aiheutuvan enintään 792 000 euron kustannukset.

Päätös joukon lähettämisestä tehtiin kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain mukaisesti. Tämä on ensimmäinen kerta, kun lakia sovelletaan. Laki tuli voimaan vuonna 2017.

Joukkojen lähettämisestä kerrottiin torstaina. Joukko on aseistettu, mutta puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) on kertonut, että hänen käsityksensä mukaan mitään raskaampaa kalustoa ei Kabuliin ole tarvetta viedä.

Joukko toimii operaation aikana vain Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä.