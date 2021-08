Eduskunnalta laajasti tukea suomalaissotilaiden lähettämiselle Afganistaniin

Helsinki

Eduskuntapuolueet ovat varsin yhtä mieltä siitä, että suomalaisten joukkojen kiireellinen lähettäminen Afganistaniin on perusteltua. Suojausoperaatiolla on parlamentaarinen tuki ja ulkoasiainvaliokunta viimeistelee mietintönsä kello 15 jälkeen alkavaan pöytäämisistuntoon. Sen jälkeen on kymmenen minuutin tauko, jonka jälkeen täysistunnon käsittely jatkuu palautekeskustelulla.

Eduskunnan muodostettua oman kantansa presidentti tekee päätöksen joukkojen lähettämisestä. Presidentin on määrä lyödä asia lukkoon tänään.

Sotilaiden on tarkoitus auttaa Kabulissa evakuointioperaatiota suorittavaa ulkoministeriön avustustiimiä. Pyrkimys on, että he pääsisivät lähtemään jo tänä iltana.

Sdp:n kansanedustajan Erkki Tuomiojan mukaan puolue olisi ollut valmis jo eilen ulkoasiainvaliokunnassa kiireelliseenkin menettelyyn.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Kriteerit olisivat olemassa ja se olisi tarkoittanut sitä, että joukot olisivat jo perillä siellä. Sen vuoksi en näe, että tässä tilanteessa on mahdollista enempää pitkittää tätä käsittelyä ja keskustelua, Tuomioja sanoi.

Myös varapuhemies Antti Rinne (sd) kehotti edustajia pitämään kiteytettyjä puheenvuoroja, koska jokainen minuutti on tärkeä. Ulkoasiain valiokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) muistutti, että aikaa on vähän, koska Yhdysvallat on ilmoittanut, että länsimaiden on poistuttava Kabulin lentokentältä 27. elokuuta mennessä.

Puheenvuoroissa kannettiin kuitenkin huolta sotilaiden turvallisuudesta ja myös vakuutusturvasta, koska operaatiossa on riskejä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi, että paikalla on norjalaisten kenttäsairaala. Hän sanoi uskovansa, että vakuutusasiat ovat kunnossa.

Kansanedustajat olivat samanmielisiä siitä, että Afganistanin tilanne ja nyt tehtävät toimet vaativat myöhemmin vielä paljon keskustelua, mutta tässä tilanteessa on tärkeintä, että humanitäärinen operaatio saadaan nyt nopeasti käyntiin.

Haavisto varoitteli, että Afganistanissa on nähtävissä merkkejä talebanin otteiden kiristymisestä.

– On myös nähtävissä, että naisten ja tyttöjen ja erilaisten vähemmistöjen, kansalaisaktivistien ja journalistien asema on heikkenemässä merkittävästi, Haavisto sanoi.

Kansanedustajat kritisoivat kuitenkin Suomen lainsäädäntöä, johon tällaista tilannetta ei ole tarkkaan kirjattu. Monessa puheenvuorossa nousi esiin, että lainsäädäntöä tulee myöhemmin tarkistaa.

Monissa maissa suojausjoukkoja on pystytty lähettämään nopeammin kuin Suomessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Haaviston mukaan eduskunnan käsittely ei sinänsä viivästytä operaatiota, sillä käsittely saatiin käyntiin nopeasti. Valmistelut ovat Haaviston mukaan käynnissä ja joukot lähtevät heti, kun presidentti päättää. STT:lle luonnehdittiin eduskunnassa, että "sotilaat käytännössä istuvat jo koneessa".

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi olevansa valmis milloin tahansa osallistumaan Eurooppa-neuvoston kokoukseen, mikäli kutsu tulee. Marinin mukaan vielä ei ole kuitenkaan tietoa siitä, että Eurooppa-neuvoston olisi suunniteltu kokoontuvan Afganistanin tilanteen vuoksi.

Marin myös painotti, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja vastaa siitä, milloin neuvosto kokoontuu.

Juttua päivitetty kello 13.00. Eduskunta käsittelee parhaillaan asiaa.

Juttua päivitetty kello 14.00. Täydennetty ulkoministerin kommenteilla ja selonteon sisällöllä.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 14.20.