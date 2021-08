STM ja THL: Suomessa todettu 865 uutta koronavirustartuntaa – laajasta rokotevastaisuudesta ei tarvitse olla huolissaan

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät torstaina tilannekatsauksen koronavirustilanteesta kello 10 alkaen. Tilaisuudessa kerrotaan tauti- ja rokotustilanteesta. Lisäksi kuullaan katsaus muuntuneista koronaviruksista.

Tilaisuuteen osallistuvat strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä, ylilääkäri Otto Helve THL:stä ja professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta. Lisäksi kysymyksiin vastaamassa ovat osastopäällikkö Taneli Puumalainen ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Suomeen on kirjattu tänään 865 uutta koronavirustartuntaa. Voimakasta tapausmäärien kasvua ei ole ollut enää kolmeen viikkoon. Edelleen suuri tapausmäärä kuitenkin heijastuu kasvavaan sairaalahoidon tarpeeseen ja kuormittaa perusterveydenhuoltoa. Henkilöstön riittävyys on paikoin kovilla.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt koko epidemian aikana 1008 henkilöä. Menehtyneiden profiilissa ei ole epidemian aikana tapahtunut muutosta, eli menehtyneet ovat edelleen enimmäkseen iäkkäitä henkilöitä, joilla on ollut jo ennestään sairauksia. Teho-osastolla on tällä hetkellä koko maassa 18 henkilöä.

Koko maassa positiivisten testien osuus on tällä hetkellä 3,6 prosenttia. Testimääriin suhteutettuna luku on kohtuullisen suuri.

Tartuntojen lukumäärä painottuu selkeästi rokottamattomien ikäryhmiin. Noin reilun viikon aikana tartunnanlähde selvitettiin 52 prosentissa tapauksista.

Deltavariantin osuus Suomen koronavirustartunnoista on edelleen kirkkaasti suurin. Suurin osa uusista tartunnoista on deltavarianttia.

Koronavirusvariantteja kiertää maailmalla satoja.

– Suurin osa niistä ei kuitenkaan ole merkittäviä, sanoo professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta.

Merkittäviä viruskantoja ovat alfa-, beta-, gamma- ja delta-muunnokset. Merkittävät viruskannat tarttuvat muita helpommin, aiheuttavat vakavampaa tautia ja väistävät rokotuksen tai taudin aikaansaamaa immuunisuojaa. Kahden rokotusannoksen immuunisuoja on kuitenkin riittävän hyvä myös merkittäviä virusvariantteja vastaan.

mRNA-rokotteiden suojateho koronavirusinfektiota vastaan on noin 80-90 prosenttia. Vakavaa infektiota vastaan rokotteet tarjoavat 95 prosentin suojan. Suojateho vakavaa tautimuotoa vastaan 4-6 kuukautta kahden annoksen jälkeen on 84-93 prosenttia.

Immuunivasteen heiketessä niin sanotut läpimurtotartunnat tulevat lisääntymään. Julkusen mukaan kolmatta rokotekierrosta ei kuitenkaan tarvitse todennäköisesti miettiä vielä ainakaan vuoteen.

Rokotukset etenevät Suomessa nopeasti. Tänään saavutetaan 50 prosentin rokotuskattavuus tehosteannoksen osalta.

THL:n Otto Helve sanoo, että rokotekriittisten saama näkyvyys ei vastaa sitä todellisuutta, mikä nähdään rokotteiden nopeassa edistymisessä. Hänen mukaansa huolta siitä ei ole, etteivätkö ihmiset haluaisi ottaa rokotetta.

Myös THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio on sitä mieltä, että laajasta rokotevastaisuudesta ei tarvitse olla huolissaan.

12–15-vuotiaille ensimmäisiä rokoteannoksia on annettu jo noin 60 000 kappaletta. Kaikki ikäryhmän halukkaat ovat tämän hetkisen arvion mukaan saaneet ensimmäisen annoksen elokuun loppuun mennessä.

Pienet lapset, joita ei tällä hetkellä rokoteta, saavat koronavirustartunnan yleisimmin kotoa ja lähipiiristä. Lapsilla riski sairastua vakavaan koronavirustautiin on edelleen hyvin pieni. Mia Kontio kuitenkin huomauttaa, että vanhempien on tärkeää ottaa rokote jo lastensakin takia.

Tilaisuudessa puhuneet kehottavat kaikkia kykeneväisiä ottamaan koronavirusrokotteen. Helve ja Kontio painottavat, että rokotteiden helppoon saatavuuteen tulisi kiinnittää kunnissa huomiota.

– Pandemiasta ei päästä eroon, ennen kuin ihmiset ovat ottaneet rokotteen tai sairastaneet taudin ja saaneet luonnollisen suojan, toteaa professori Ilkka Julkunen.

Julkusen mukaan on väistämätöntä, että rokottamattomat saavat taudin jossain vaiheessa sen jäädessä kiertämään maailmalle.