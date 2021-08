Kalajoen maastopalon lopulliseksi laajuudeksi paljastui 227 hehtaaria

Kalajoen taannoisesta maastopalosta on saatu tarkempia tietoja. Metsäammattilaisen gps:n avulla tekemä tarkistusmittaus paljasti paloalueen laajuuden. Noin hehtaarin tarkkuudella voidaan nyt todeta, että palaneen alueen koko on noin 227 hehtaaria. Paloalueen ympärysmitta on noin 9 300 metriä.

Palaneesta maastosta seurakunnan metsiä oli Jokilaaksojen pelastuslaitoksen mukaan noin 208 hehtaaria ja yksityisten noin 19 hehtaaria.

Pelastusviranomaisen arvio paloalueesta oli aiemmin karkeampi. Käytettävissä olevalla mittaustavalla maastoa arvioitiin palaneen noin 290 hehtaaria. Lisäksi alkuvaiheessa virheellisiin tietoihin perustuen kerrottiin yhden kaivinkoneen ja pakettiauton jääneen paloalueelle ja mahdollisesti tuhoutuneen. Tieto osoittautui myöhemmin vääräksi. Kaivinkone onnistuttiin pelastamaan palon alta pelastuslaitoksen ja koneen omistajan yhteistyöllä. Pakettiauton tämänhetkisestä sijainnista ei pelastuslaitoksella ole tietoa.

Kalajoen maastopalon jälkianalyysi on parhaillaan menossa. Pelastusopisto koordinoi tiedonkeruuta ja analyysia, jossa myös muun muassa Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä sisäministeriö ovat yhteistyössä tiiviisti mukana. Pelastusopisto tiedottaa tuloksista aikanaan erikseen.