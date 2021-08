Lasten ja nuorten adhd-lääkkeet kipusivat Suomessa muutamassa vuodessa käytetyimmiksi lääkkeiksi

Otsikko on suorastaan valheellinen. Periaatteessa noin kai voi sanoa, tarkoittaen, että adhd-lääkkeet ovat käytetyimpien lääkkeiden joukossa, mutta ne eivät siis ole edes lasten ja nuorten kaikkein käytetyimpiä lääkkeitä, saati koko väestön. Klikkausotsikointia!!



Sinänsä toki sijoitus 5. käytetyimmiksi lääkkeiksi lapsilla ja nuorilla on hurja ja huolestuttava. Samoin kuin masennuslääkkeiden - joiden suosio kasvoi jo ajat sitten ja taitaa kasvaa edelleen -, näidenkin runsas käyttö viittaa siihen, että jotakin on pahasti pielessä.



Ilkeämielinen tulkinta on, että vanhemmat käyttävät lääkeitä rauhoittaakseen villejä lapsukaisiaan. Ikävä tulkinta on myös, että adhd:ta ylidiagnosoidaan. Vaikka kumpaakin taitaa ikävä kyllä esiintyä, niin pahimmillaan adhd:n lisääntyminen, samoin kuin masennuksen, viittaa minusta siihen, että jokin on koko elämäntavassamme pielessä. Ellei sitten pystytä osoittamaan esim. jonkin lisäaineen tai ympäristökemikaalin vaikutusta tms. Itse uskon enemmänkin siihen, että tässä elämäntavassa ja yhteiskunnassa on vaikea voida hyvin ja olla tasapainoinen.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.