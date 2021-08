Suomen Pen penää toimia Afganistanin katastrofaaliseen tilanteeseen – kaksi Penin jäsentä on tapettu

Kirjailijoiden sananvapausjärjestö Suomen Pen kertoo tiedotteessaan, että Afganistanissa ihmisoikeuksien puolesta työskennelleet elävät uhkaavassa tilanteessa ja Taliban-liikettä kritisoivat henkilöt ovat välittömässä hengenvaarassa.

Suomen Pen kertoo, että kirjailijoiden ja toimittajien vaino on maassa alkanut. Jo ennen Kabulin valtaamista, ainakin kaksi Afganistanin Penin jäsentä on tapettu, kerrotaan tiedotteessa. Yksi heistä on runoilija Abdullah Atefi ja toinen Dawa Khan Menapal, joka työskenteli aikaisemman hallituksen tiedottajana. Unescon mukaan ainakin seitsemän toimittajaa on tapettu Afganistanissa tänä vuonna. Viimeisten viikkojen aikana kymmenet toimittajat ovat paenneet muualta maasta Kabuliin hakeakseen turvaa. Mediassa, taiteen ja sananvapauden parissa työskentelevät ovat myös uhattuina.

Siviiliväestön osalta naiset sulkeutuvat koteihinsa, tytöt polttavat koulutodistuksiaan peläten kostotoimia ja ihmiset sulloutuvat rajanylityspaikoille. Joissakin osissa maata on pulaa vedestä ja ruoasta.

Suomen Pen vaatii, että Suomi ja kansainvälinen yhteisö aloittavat välittömät toimet pelastaakseen ihmiset, mukaan luettuna paikalliset ihmisoikeusaktivistit, jotka ovat uhan alla tai välittömässä hengenvaarassa Afganistanissa. Suomen Pen vaatii myös Taliban-hallinnon painostamista ihmisoikeuksien ja sananvapauden palauttamiseksi.