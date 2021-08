Matkustusilmoituksen voi jatkossa tehdä 112 -mobiilisovelluksen kautta

112 Suomi -mobiilisovelluksen kautta voi jatkossa tehdä matkustusilmoituksen ulkoministeriöön. Matkustusilmoituksen avulla ulkomailla olevat suomalaiset voidaan tavoittaa erilaisissa hätä- tai kriisitilanteissa. Matkustusilmoituksen voi sovelluksen lisäksi tehdä myös verkossa osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi.

Ulkoministeriönkonsuliasioiden yksikön päällikön Outi Saarikosken mukaan matkustusilmoitus kannattaa tehdä erityisesti silloin riskialttiille alueelle matkustettaessa.

– Matkustusilmoituksen avulla ulkoministeriölle voi ilmoittaa tiedot ulkomaanmatkasta tai ulkomaille muutosta sekä yhteystiedot matkan aikana. Ulkoministeriö voi lähettää matkustusilmoituksen tehneille tietoa kohdemaan turvallisuustilanteesta ja tavoitella heitä tarvittaessa hätä- ja kriisitilanteessa. Suosittelemme matkustusilmoituksen tekemistä kaikille ulkomaanmatkoille ja erityisesti silloin, jos matkustaa riskialueille. Myös rekisteröityminen matkustusilmoitus-palveluun kannattaa. Näin voit tarvittaessa tehdä muutoksia matkustusilmoitukseesi myös lähettämisen jälkeen, Saarikoski sanoo tiedotteessa.

112 Suomi on Hätäkeskuslaitoksen tuottama mobiilisovellus, jota on kehitetty yhteistyössä eri turvallisuustoimijoiden ja viranomaisten kanssa. Suuren käyttäjämäärän ansiosta siitä on kehittynyt kattava palvelukokonaisuus kansalaisten turvallisuuspalveluille.

Matkustusilmoitus löytyy sovelluksen Palvelut-välilehdeltä. Uusi ominaisuus päivittyy sovellukseen 17.8. alkaen ja vaatii sovelluksen uudelleenkäynnistyksen.