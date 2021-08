EU:n ulkoministerit koolle Afganistanin tilanteen vuoksi

Euroopan unionin ulkoministerit kokoontuvat tiistaina ylimääräiseen kokoukseen Afganistanin tilanteen vuoksi. Kokouksen asialistalla ovat muun muassa maan poliittinen ja humanitaarinen tilanne sekä konsuliasiat.

Videoyhteydellä järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Ulkoministeriön mukaan Suomi katsoo, että EU:n on jatkossakin pyrittävä olemaan merkittävä toimija Afganistaniin liittyvissä kysymyksissä. Monet Afganistaniin liittyvistä tavoitteista, kuten ihmisoikeuksien edistäminen, pysyvät samoina. Tilanne on ulkoministeriön mielestä muuttunut niin, että EU:n Afganistan-politiikkaa ja keinoja sen toteuttamiseksi on arvioitava uudestaan.

