Love Island Suomi -ohjelman kolmannen kauden aloitus siirtyy viikolla, ja kausi aloitetaan vasta ensi maanantaina 23. elokuuta. Ohjelman oli alunperin tarkoitus alkaa tänään AVAlla, mtv-palvelussa ja C Moressa.

Kauden lykkääntyminen johtuu kahdesta tuotannossa paljastuneesta koronatartunnasta. Lykkäämisellä pyritään välttämään mahdolliset altistumiset ja jatkotartunnat. Love Island Suomea kuvataan vain yhden päivän viiveellä ja ohjelman tapahtumat näkyvät jo seuraavana päivänä televisiossa. Ohjelman kuvaamista ei voi keskeyttää ilman, että se näkyy ohjelman lähetysajassa, MTV:n tiedotteessa kerrotaan.

– Tämä on poikkeuksellinen tilanne ja vaikea päätös, mutta se on ainoa mahdollinen, sillä kaikkien tuotannon jäsenten turvallisuus ja terveys on tärkeintä. Tuotantokauden aloituksen siirtäminen on tietysti niin meille tekijöille kuin sarjaa odottaville faneille valtava pettymys, sanoo ohjelman vastaava tuottaja Eevamaria Vassinen MTV:ltä.

Koko tuotantoryhmää on testattu jo ennen tuotannon alkamista ja testaukset jatkuvat edelleen säännöllisesti.

– Olemme noudattaneet tarkasti hygienia- ja koronaohjeistuksia sekä olleet yhteydessä Helsingin kaupungin koronavirusneuvontaan. Noudatamme infektioalan erikoislääkäreiden ohjeita. Näillä toimenpiteillä meillä on paras mahdollisuus jatkaa tuotantoa vastuullisesti, kertoo ITV Studios Suomen vastaava tuottaja Heidi Munkberg.