Ulkoministeri Haaviston mukaan ensimmäisestä evakuointierästä tehty ratkaisuja – hallitus lisäsi evakuoitavien määrää 40:llä

Helsinki

Hallitus päätti sunnuntaina iltapäivällä laajentaa evakuointeja Afganistanista 40 palkatulla entisellä ja nykyisellä työntekijällä perheineen. Kiintiö sisältää perheenjäsenet, ulkoministeriö kertoi.

Kyse on henkilöistä, jotka ovat pyytäneet Suomen valtiolta ottamista Suomeen. Ministeriö kertoi, että henkilöille myönnetään oleskelulupa ja ensi vaiheessa heidän vastaanotostaan huolehtii Maahanmuuttovirasto.

Hallitus päätti perjantaina, että Suomeen voidaan tuoda 130 Suomen, EU:n tai Naton palveluksessa ollutta perheineen. Yhteensä päätösten myötä Suomeen voidaan tuoda Afganistanista 170 henkilöä.

– Lähdimme ajatuksesta, että meillä on ensimmäinen erä, joka on selkeästi tiedossa ja joka on ollut tähän saakka palveluksessa, jonka osalta voidaan tehdä nopeitakin toimia, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi aiemmin sunnuntaina pitämässään tiedotustilaisuudessa perjantaina kerrottuun kiintiöön viitaten.

Suomalaisdiplomaattien tilanteen Afganistanissa hän kertoi olevan vaikeasti ennakoitava, sillä Taleban on toimiltaan arvaamaton.

Maan kiristyvä turvallisuustilanne tekee haastavaksi toteuttaa valtioneuvoston päätöstä taata suomalaisen henkilökunnan ja Suomea avustaneiden afganistanilaisten turvallisuus.

Afganistaniin lähetettyjen suomalaisten hän totesi yhä olevan maassa ja painotti heidän turvallisuutensa olevan ykkösasia. Ulkoministeriöllä on lähetystön henkilöstön olinpaikoista tieto.

Haavisto kertoi, että ulkoministeriö on saanut valtavan määrän yhteydenottoja heiltä, jotka ovat tehneet yhteistyötä Suomen kanssa tai olleet Suomen palkkalistoilla vuosia sitten. Haaviston mukaan nykytilanteessa ulkoministeriöllä on rajoitetut mahdollisuudet antaa heille suojaa.

Haaviston mukaan sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla on Suomen valtion jälkeen ollut jo toisia työsuhteita, voivat nämä myöhemmät työnantajat parantaa kyseisten henkilöiden turvallisuustilannetta.

– Tämä on tilanne, jossa raja on vedettävä jonnekin. Jos otetaan kaikki 20 vuoden aikana joko työsuhteessa tai alihankintasuhteessa Suomeen olleet, puhutaan sadoista ihmisistä plus heidän perheistään. Juuri nyt logistiset mahdollisuudet eivät anna mahdollisuutta näitä kaikkia auttaa.

Lauantaina ulkoministeriö ei ollut saanut tietoonsa kaikkia EU:n ja Naton työntekijöitä, jotka tullaan evakuoimaan Suomeen. Haavisto totesi sunnuntaina uskovansa, että asiaa saadaan vietyä eteenpäin ja painotti Suomella olevan erittäin hyvä yhteistyö Kabulissa sekä EU:n edustustoon että kriisinhallintaoperaation johdon kanssa.

Ministeri kehotti maassa matkustavia suomalaisia, jotka eivät ole tehneet matkustusilmoitusta, ottamaan yhteyttä ulkoministeriöön. Ulkoministeriö kehottaa suomalaisia hänen mukaansa poistumaan Afganistanista välittömästi.

Yhdysvalloilla on Haaviston mukaan vahva ote Kabulin lentokentästä, mutta ihmisten pääsy Kabuliin ja kaupungin sisällä liikkuminen on vaikeutunut, mikä voi vaikuttaa evakuointeihin. Sunnuntaina lentokentälle on laskeutunut vielä kaupallisia lentoja.

– Voi olla päivien kysymys, milloin lentoliikenne Kabulin kentälle lakkaa, Haavisto kuitenkin totesi viitaten nopeasti kiristyvään turvallisuustilanteeseen.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 17.50

Juttua päivitetty kello 19.50

