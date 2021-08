Mauri Ratilainen

Jotta Suomi voi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, on hallituksen tehtävä vielä ilmastoa koskevia päätöksiä 11 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä. Maria Ohisalo uskoo, että tavoite on mahdollista saavuttaa, jos hallitus on sitoutunut tavoitteeseen. Meille vihreille kelpaisi vieläkin kireämpi tavoiteaikataulu, hän sanoo.