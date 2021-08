Rauman koronatilanne on vaikea – rajoitukset pysyvät ennallaan

Rauman kaupungin koronajohtoryhmä kokoontui tänään perjantaina kokoukseensa käymään läpi kaupungin vallitsevaa koronatilannetta sekä keskustelemaan Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän torstaina tekemistä linjauksista.

Torstaina todettiin koko Satakunnan siirtyneen koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Koko maakunnassa on 28.heinäkuuta ja 10.elokuuta välisenä aikana todettu 269 tautitapausta, joista 157 on Raumalla. Saman aikavälin ilmaantuvuus on Satakunnassa 124,9 ja Raumalla 402,2.

Rauman on määritelty olevan leviämisvaiheessa jo 6.elokuuta. Tuolloin Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta määräsi, että Rauman alueella kaikissa asiakkaille tai osallistujille tarkoitetuissa sisä- ja ulkotiloissa toiminta pitää järjestää siten, että asiakkaiden, toimintaan osallistuvien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Seurueella tarkoitetaan tilaan yhdessä saapuvia henkilöitä, jotka muutenkin ovat lähikontaktissa toisiinsa, esimerkiksi saman perheen jäseniä. Määräys on voimassa 19.elokuuta asti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Liikuntaharrastusten osalta päätöstä on tulkittu siten, että ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta voi jatkua sellaisissa lajeissa, joissa yli 15 minuutin lähikontaktia ei synny. Toiminnan järjestäjän pitää huolehtia siitä, että lähikontaktit vältetään myös esimerkiksi pukeutumis- ja peseytymistiloissa. Koska suurin osa Rauman tartunnoista on koronaviruksen deltamuunnosta, joka tarttuu aikaisempia virusmuunnoksia selvästi herkemmin, on vahvasti suositeltavaa pyrkiä välttämään myös edellä mainittua lyhyempikestoisia kontakteja.

Kaupunki toivoo seurojen kiinnittävän huomiota erityisesti harrastuksissa paikalla olevia vanhempia ja saattajia koskeviin ohjeisiin. Hygienia-, turvaväli-, ja maskiohjeistuksia tulee noudattaa esimerkiksi pukukopeissa ja muissa tiloissa.