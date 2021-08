Ensi perjantaina 20. elokuuta alkaa ennätyksellisen laaja karhujahti karhukannan jatkuvan kasvun vuoksi. Lupia on käytettävissä 457:n karhun kaatoon metsästyskaudella 2021–2022.

Metsästyslaissa säädetään, että karhun metsästyksessä ei saa käyttää apuna haaskaa eikä ravintoon tai hajuun perustuvaa karhun houkutinta, Suomen Metsästäjäliiton tiedotteessa kerrotaan. Karhua ei myöskään saa ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu. Metsästäjäliitto on kuitenkin huolissaan lainsäädännön tulkinnanvaraisuudesta.

– On tärkeää huomata, että karhunpyyntiä ajatellen pelloilla on keskeisiä eroja. Riistapellolle karhua ei saa ampua, vaikka pellolle saataisiin EU-tukea. Myös karhun jäljestys on kiellettyä aloittaa riistapellolta, eikä karhua saa metsästää kulkureitiltä tällaisen pellon lähiympäristössä, tiedotteessa kerrotaan.

Sen sijaan EU-tukea saavalta tuotantopellolta, jossa viljellään myytäväksi esimerkiksi kauraa, karhun jäljestyksen saa laillisesti aloittaa.

Karhun voi kuitenkin ampua riistapellon läheisyyteen sellaisessa tapauksessa, jossa metsästys esimerkiksi jäljestyksen muodossa on alkanut muualta kuin riistapellolta. Metsästäjän pitää silloin pystyä osoittamaan, että riistapeltoa tai muuta ravintohoukutinta ei käytetty.

Liiton mukaan ravintohoukuttimen käytön määrittelyyn liittyy käytännössä aina tiettyjä tulkinnanvaraisia riskejä. Karhun metsästystä suositellaankin vältettävän riistapeltojen ja sellaisten peltojen läheisyydessä, joiden käyttötarkoitus on metsästäjälle epäselvä.

– Karhunmetsästäjän on noudatettava toimissaan aivan erityistä tarkkuutta, koska karhun metsästykseen ravintohoukuttimen avulla liittyvät asiat käsitellään lähtökohtaisesti törkeinä metsästysrikoksina. Mahdollisen tutkinnan ajan metsästäjän aseet ovat poliisin hallussa, jolloin on mahdollista, että aseet ovat poissa metsästäjän käytöstä koko loppukauden, vaikka asiassa ei lopulta todettaisikaan olleen mitään rikosta, Metsästäjäliiton luonnon ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors muistuttaa.