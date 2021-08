Koululaisten koronarokotuksia häiritty – Poliisi turvaamassa mielenilmausta Porissa

Vast: Jepjep

1. Myös lapsilla voi esiintyä vakavia oireita, mutta se on harvinaisempaa

2. Rokote todistetusti pienentää tartuttavuutta rokotettujen keskuudessa

3. Rokotteen tarjoaman suojan pitkäikäisyydestä toki ei vielä tässä vaiheessa voida tietää, mutta mikään ei viittaa tehon hiipumiseen.

4. Kaikilla rokotteilla ja lääkkeillä on haittavaikutuksia. Se, että jotain haittavaikutusta tutkitaan, ei tarkoita, että rokote olisi haitan aiheuttanut. Sairaudet eivät maailmasta mihinkään rokotusten aikana katoa, vaan erilaisia sairauksia ja oireita ilmenee ihan normaalisti rokotusten aikana väestössä. Syy-seuraussuhde rokotukseen on todistettava, pelkkä ajallinen yhteys ei ole todiste mistään. Rokotusten aikana maailmassa ajetaan myös kolareita, hukutaan, saadaan sydänkohtauksia, kuollaan vailla selvää kuolinsyytä jne. Mikään näistä ei välttämättä liity rokotteeseen. Olennaista todistetussa haittavaikutuksessa on sen vakavuus, esiintymistiheys ja voidaanko komplikaatiot hoitaa.