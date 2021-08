Satakunta siirtyi leviämisvaiheeseen – tilanne huolestuttava maakunnan eteläosissa

Torstaina kokoontunut Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä totesi maakunnan siirtyneen koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Työryhmän mukaan koronatilanne on erityisen paha Raumalla, mutta myös Eurassa, Eurajoella, Huittisissa Kokemäellä ja Säkylässä on aihetta huoleen. Satakunnan tapauksista 85 prosenttia on todettu Etelä-Satakunnan kuntien alueella ja peräti 58 prosenttia Raumalla.

Porissa tartuntoja on vähemmän, mutta hybridistrategian leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät myös kaupungissa.

Ilmaantuvuus Satakunnassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta on 125 sataatuhatta asukasta kohti.

Alueellisen työryhmän mukaan tartunnat tulevat nyt valtaosin omasta sairaanhoitopiiristä. Suurin osa tartunnan saaneista on rokottamattomia tai yhden rokotuksen saaneita. Viime viikolla jopa 76 prosenttia tartunnoista todettiin alle 40-vuotiailla.