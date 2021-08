Kutsunnat alkavat maanantaina ja koronavirus vaikuttaa järjestelyihin edelleen

Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat 16.elokuuta ja 15.joulukuuta välisenä aikana. Syksyllä järjestetään yhteensä 490 kutsuntatilaisuutta 240 paikkakunnalla. Kutsunnanalaisia on tänä vuonna yhteensä noin 35 700.

Tänä vuonna kutsuntavuorossa ovat vuonna 2003 syntyneet miehet. Kutsuntoihin osallistuvat myös aiemmilta vuosilta uudelleen tarkastettavaksi määrätyt ja ilman laillista estettä aiemmin kutsunnoilta poissaolleet. Asevelvollisen on osallistuttava kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, ellei aluetoimisto ole häntä erikseen vapauttanut läsnäolovelvollisuudesta.

Kutsuntatilaisuuden tarkoituksena on määrittää asevelvollisten palveluskelpoisuus ja sen perusteella päättää palveluksesta. Lisäksi annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja edistetään kansanterveystyötä. Nuori voi kutsuntatilaisuudessa esittää palvelusta koskevat toiveensa kutsuntalautakunnalle.

Puolustusvoimat pyrkii varmistamaan asevelvollisille mahdollisimman turvallisen kutsuntapäivän. Viime syksyn kutsunnoissa hyväksi todetut käytännöt on huomioitu myös tänä vuonna. Kutsuntatilaisuuksien määrää on lisätty tai kutsuntapäivä on jaettu kahteen osaan. Tarvittaessa kutsuntojen ohjelmaa typistetään, istumajärjestystä väljennetään ja kutsunnanalaisten saapumista tilaisuuteen porrastetaan. Saapumista saatetaan porrastaa kutsuntapäivän aamuna, jolloin erillistä ilmoitusta asiasta ei lähetetä ennen tilaisuutta. Näillä toimilla Puolustusvoimat pyrkii huolehtimaan siitä, että osastot pysyvät mahdollisimman pieninä ja kontaktiajat toisiin kutsunnanalaisiin ovat mahdollisimman lyhyet. Kutsuntapaikoilla jaetaan tarvittaessa kasvomaskeja osallistujille.

Puolustusvoimat muistuttaa, että jos asevelvollinen on selvästi sairas, hänen täytyy ottaa yhteyttä aluetoimistoonsa ja sopia erikseen kutsuntavelvollisuuden hoitamisesta.

Kutsuntatilaisuudessa muistutetaan huolehtimaan käsihygieniasta läpi tilaisuuden ja pitämään turvaväli muihin henkilöihin.