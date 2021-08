Raumalla RMC:n telakalla kastetaan tänään uusi LNG-alus MyStar

Tallinkin uusin LNG-käyttöinen ympäristöystävällinen laiva saa tänään 12.elokuuta virallisesti nimensä. Rauma Marine Constructionsin telakalla rakenteilla olevan aluksen kastaa Viron presidentti Kersti Kaljulaid. Tiukoin koronaturvatoimin järjestettävässä tilaisuudessa laiva myös lasketaan vesille. MyStar -aluksen luovutus Rauman telakalta Tallinkille tapahtuu vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Rauma Marine Constructionin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa pitää tärkeänä, että pitkään jatkuneiden poikkeusolojen keskellä hienoa projektia päästään myös juhlistamaan.

– Olemme työskennelleet yhdessä yli vuoden ajan, ja sekä Tallinkin että RMC:n projektitiimit ansaitsevat suuren kiitoksen haastavissa olosuhteissa tekemästään työstä. Työt siirtyvät nyt aluksen ulkopuolelta sisätiloihin, Heinimaa kertoo tiedotteessa.

MyStar on toistaiseksi suurin Rauman telakalla rakennettavista aluksista. Samalla se on jo seitsemäs Tallinkille Raumalla rakennettava alus. Laiva käyttää polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä ja se on valmistuttuaan Itämeren ympäristöystävällisin laiva.

Aluksen on määrä aloittaa liikennöinti Helsinki–Tallinna-reitillä ensi vuonna. Tuolloin Suomen ja Viron välillä liikennöi kaksi ympäristöystävällistä pikalaivaa, MyStar ja Megastar.

Tilaisuus kuvataan suorana lähetyksenä, sitä on mahdollista seurata etänä.