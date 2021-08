Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät tänään torstaina aamupäivällä tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Tilaisuudessa kuultiin myös katsaus rokotustilanteesta ja rajoituspäätöksistä.

Projektipäällikkö Anna Katz Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoi tiedotustilaisuudessa, että tänään raportoidaan 1 024 uutta koronatartuntaa. Kyseessä on uusi ennätys päiväkohtaisissa tartunnoissa.

Katz kertoi, että 20–29-vuotiailla todetaan nyt selvästi eniten tartuntoja.

Tilannekatsauksessa kerrottiin myös koronarajoituksien tiukkenemisesta pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseutu siirtyi viime viikolla koronaepidemian leviämisvaiheeseen ja tilanne alueella on tällä hetkellä erittäin vaikea. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka myötä kokoontumisrajoitukset kiristyvät ja asiakastilojen käyttöä rajoitetaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntien alueilla 20.elokuuta alkaen. Päätös on voimassa 12.syyskuuta saakka.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uuden päätöksen myötä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu sisätiloissa enintään 25 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Tämä edellyttää, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa. Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä määräyksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voidaan sisä- ja ulkotiloissa poiketa eriyttämisjärjestelyin. Tämä edellyttää, että tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita. Yleisö voidaan sijoittaa sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille sisätiloissa enintään 25 ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia. Näiden osalta on syytä noudattaa sairaanhoitopiirin tai kuntien antamia suosituksia.

Tiedotustilaisuudessa olivat mukana osastopäällikkö Taneli Puumalainen ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä projektipäällikkö Anna Katz THL:stä. Rajoituspäätöksistä kertoo ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Päivitetty 10.44 tiedotustilaisuuden pohjalta