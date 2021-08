Perseidien tähdenlentoparven tähdenlentoja eli meteoreja voi bongailla taivaalta keskiviikosta sunnuntaihin. Runsain ajankohta sijoittuu torstain ja perjantain väliseen yöhön, jolloin tunnin aikana on mahdollista nähdä joitakin kymmeniä tähdenlentoja. Parven meteoreja on voinut näkyä yötaivaalla harvakseltaan jo 17. heinäkuuta alkaen, ja niitä voi nähdä aina 24. elokuuta saakka.

Perseidiparvi on yksi vuoden näyttävimmistä tähdenlentoparvista, ja lisäksi ainoa joka näkyy lämpimään aikaan, Ursan tiedotteessa kerrotaan. Sen ajankohta sijoittuu vuosittain kesän ja syksyn vaihteeseen. Parvi on saanut nimensä Perseuksen tähtikuviosta, jonka suunnalta tähdenlennot näyttävät tulevan. Tähtikuvion tarkkaa paikkaa ei tarvitse kuitenkaan tietää nähdäkseen lentoja, sillä niitä näkyy ympäri taivasta. Jos kuvion haluaa kuitenkin löytää, on Perseus Auringon laskiessa melko korkealla koillistaivaalla, ja pysyttelee koillisen ja idän suunnalla koko yön.

Säännölliset meteoriparvet johtuvat pyrstötähtien eli komeettojen ydinten murusista ja pölystä, joita komeetat jättävät radalleen. Auringon ympäri kiertäessään komeetan jättämät muruset voivat ristetä maapallon radan kanssa, jolloin osa materiaalista voi ohjautua Maan ilmakehään. Tiedotteen mukaan perseidit aiheuttaa pyrstötähti nimeltä Swift-Tuttle, joka kiertää Auringon kerran 133 vuodessa. Ilmakehään putoava komeettapöly lämmittää välitöntä ilmaa ympärillään hehkuvan kuumaksi, mikä synnyttää ilmaan valoviiruja, joita kutsutaan tähdenlennoiksi.