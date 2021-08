Huoltovarmuuskeskuksen suojavälinehankintoja koskeva esitutkinta on valmis ja juttu siirtyy syyteharkintaan

Keskusrikospoliisi (Krp) aloitti huhtikuussa 2020 esitutkinnan Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) suojavälinehankinnoista. Esitutkinnassa selvitettiin, onko HVK:ta erehdytetty hankkimaan hengityssuojaimia, jotka eivät täyttäneet niille asetettuja vaatimuksia. Esitutkinta siirtyy nyt syyteharkintaan. Esitutkinnassa epäillään kahta henkilöä törkeästä petoksesta.

– Esitutkinnassa on selvitetty, onko suojavälinehankinnoissa esitetty HVK:lle virheellisiä tietoja tai jätetty antamatta sellaista oleellista tietoa, jolla on voinut olla merkitystä hankintapäätöstä tehtäessä ja siten aiheutettu vahinkoa Huoltovarmuuskeskukselle, sanoo Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Mikko Laaksonen tiedotteessa.

Esitutkinnan aikana on takavarikoitu varoja yhteensä reilun kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa. Suojavälinekauppoihin liittyen on tutkittu myös epäiltyä törkeää rahanpesua sekä törkeää kavallusta ja luottamusaseman väärinkäyttöä. Näiden osalta syyttäjä on poliisin esityksestä tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta. Syytteiden nostamisen määräaikaa on Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä jatkettu elokuulle 2021.

Loppukeväästä syyteharkintaan siirtyi HVK:n sisäistä toimintaa suojainhankinnoissa koskeva esitutkinta. Keskusrikospolisiin kirjaamista HVK:n suojavälinekauppoihin liittyvistä rikosilmoituksista törkeää petosta koskeva esitutkinta on viimeinen.