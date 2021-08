Hallitus on tänään torstaina päättänyt uusista ravintolarajoituksista ja laajentanut koronarokotukset koskemaan kaikkia 12–15 -vuotiaita.

Koronarokotteita tarjotaan jatkossa kaikille 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Asetusmuutos tulee voimaan 9.elokuuta.

Lapsille ja nuorille tarjotaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta. Se on tällä hetkellä ainoa Suomessa käytössä oleva koronarokote, jolla on myyntilupa 12 ikävuodesta ylöspäin. Comirnaty on mRNA-rokote. Rokotukset voidaan toteuttaa alueellisen harkinnan mukaan esimerkiksi kouluissa tai joukkorokotuksina aikuisväestön joukkorokotusten yhteydessä.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Tähän asti koronarokotuksia on ollut mahdollista antaa kaikille yli 16-vuotiaille sekä niille 12–15-vuotiaille, jotka kuuluvat lääketieteellisiin riskiryhmiin.

Hallitus päätti tänään, että Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kymenlaakson sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 22 ja suljettava ovensa kello 23. Asetusmuutos tulisi voimaan sunnuntaina 8.elokuuta. Tanssiminen ja karaoke ovat kiellettyjä eli asiakkaat ohjataan istumaan istumapaikoillaan. Asiakaspaikkarajoitukset ulotetaan koskemaan myös terasseja. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja uutena rajoituksena myös ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sekä sisä- että ulkotiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä muualla Uudenmaan maakunnassa kuin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sunnuntaista alkaen anniskelu on sallittu kello 24. Ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-01.

Kiihtymisvaiheen maakunnissa jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.