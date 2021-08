Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoivat tänään aamupäivällä tiedotustilaisuudessa tämän hetkisestä koronatilanteesta. Tilannekatsauksessa olivat mukana kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä ylilääkäri Otto Helve THL:stä.

Tilaisuudessa kerrottiin, että uusien koronatapausten määrä on kasvanut 56 prosenttia viikon aikana. Tapauksia on todettu yhteensä 4574, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 2925. Koronatestejä on tehty valtakunnallisesti noin 117 600. Positiivisten näytteiden osuus oli 3,9 prosenttia. Yli kolmasosa kaikista tartunnoista todettiin 20–29 -vuotiailla.

THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoi tiedotustilaisuudessa, että Suomessa raportoidaan tänään 752 uutta koronatartuntaa.

Koronavirustapausten kahden viikon ilmaantuvuus on THL:n mukaan nyt 135 sataatuhatta asukasta kohden. Ulkomailta tuotujen tartuntojen osuus oli viime viikolla noin 6 prosenttia. Karanteeniin asetettiin 8304 henkilöä. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi tiedotustilaisuudessa, että koronarokotukset 12–15-vuotiaille alkavat 9. elokuuta. Kyseessä on THL:n esitys, jolla ei ole Valtioneuvoston virallista päätöstä.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin koronarokotteiden suojatehon deltamuunnoksen aiheuttamaa infektiota vastaan olevan ensimmäisen annoksen jälkeen 35 prosenttia, toisen annoksen jälkeen 79 prosenttia.

Useat alueet raportoivat tartunnanjäljityksen ruuhkautumisesta ja viiveistä eristysten ja karanteenien asettamisessa. Vain 52 prosentissa tapauksista tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Jäljitykseen kuormitusta THL:n mukaan aiheuttavat voimakkaasti kasvaneet tartuntamäärät ja henkilöstöpula. Jäljittäjät eivät aina saa tartunnan saaneilta ja altistuneilta kaikkia tarvittavia tietoja muista mahdollisesti altistuneista.

Tartuntaketjujen selvittäminen on hankalaa, jos paikalla olijoita ei pystytä nimeämään. Lain mukaan asianosaisten on autettava viranomaisia tartunnanjäljityksessä ja noudatettava heidän ohjeitaan, jotta tartuntaketjujen muodostuminen saadaan katkaistua.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila esitti tiedotustilaisuudessa tiukennuksia ravintolarajoituksiin. Asetusmuutos tulisi voimaan sunnuntaina 8.elokuuta. Kaikilla kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu päättyisi kello 23 ja ravintolat olisivat kiinni keskiyöllä. Leviämisvaiheen alueilla anniskelu päättyisi kello 22 ja ravintolat olisivat kiinni kello 23. Anniskelupaikkarajoitukset koskisivat myös ulkoterasseja.

Leviämisvaiheen alueita ovat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Kymenlaakso sekä Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Juttua täydennetty klo 11.54